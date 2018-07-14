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В Хельсинки создали блюдо «Трампутин»
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В Хельсинки создали блюдо «Трампутин» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Ресторан Kaffekievari в Хельсинки создал специальное блюдо "Trumputin", посвященное предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Helsingin Uutiset.
Отмечается, что "Trumputin" состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком и расположенных рядом с ним американских панкейков с мороженым и ягодами. По замыслу создателей, блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.
>> Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Представители ресторана подчеркивают, что создание блюда не имело никакого политического подтекста, и оно может остаться в меню и после встречи президентов, если придется по вкусу посетителям.
Саммит в столице Финляндии 16 июля будет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.
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Комментарии3  Ещё 4 источника 
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