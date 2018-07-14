В Хельсинки создали блюдо «Трампутин»

Отмечается, что "Trumputin" состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком и расположенных рядом с ним американских панкейков с мороженым и ягодами. По замыслу создателей, блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.

Представители ресторана подчеркивают, что создание блюда не имело никакого политического подтекста, и оно может остаться в меню и после встречи президентов, если придется по вкусу посетителям.