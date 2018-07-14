Полицейские ворвались в «Башню Трампа»

Полицейские штурмовали здание «Башни Трампа»

Вооруженные полицейские штурмовали здание Trump International Hotel and Tower (Башни Трампа) в Ванкувере, Канада, сообщает The Mirror . В здании расположены более 250 гостиничных номеров, квартиры, два ресторана, на крыше находится оздоровительный спа-клуб.

По предварительным данным, из здания были эвакуированы более 1000 человек. По словам свидетеля, он видел 16 полицейских машин и вооруженных полицейских. В видеоролике, размещенном в социальных сетях, можно увидеть людей, которые собираются на улице возле здания.

BREAKING 'Heavily-armed' police storm Trump Tower with guests and staff rushed out https://t.co/YqRTZN2kyP pic.twitter.com/GVF7L3lBkz— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 14 июля 2018 г.

Женщина, выложившая видео, рассказывает за кадром, что людей вывели наружу через основной и запасной выходы.

«Девушки на улице, похоже, плачут», — говорит она.

По словам женщины, она услышала крики на улице, а затем увидела сотни людей, кто-то говорил по телефону и плакал.

«Когда я добралась до конца квартала, я поговорила с четырьмя девушками, которые обнимали друг друга и выглядели заметно расстроенными. Они сказали, что вооруженные офицеры ворвались на вечеринку и приказали всем разойтись. Они сказали всем выйти из бассейна, но некоторые люди не обращали на них внимания и продолжали веселиться, пока полиция не использовала более «сильные аргументы», — сообщила очевидица.

Президент США Дональд Трамп в настоящее время находится в Великобритании с четырехдневным визитом, где он встретился с премьер-министром Терезой Мей и пообедал с королевой.