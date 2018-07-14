Ещё
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские штурмовали здание «Башни Трампа» 

Рамблер 1 час назад
Вооруженные полицейские штурмовали здание Trump International Hotel and Tower (Башни Трампа) в Ванкувере, Канада, сообщает The Mirror. В здании расположены более 250 гостиничных номеров, квартиры, два ресторана, на крыше находится оздоровительный спа-клуб.
>> FT нашла «русский след» в финансировании небоскреба Трампа
По предварительным данным, из здания были эвакуированы более 1000 человек. По словам свидетеля, он видел 16 полицейских машин и вооруженных полицейских. В видеоролике, размещенном в социальных сетях, можно увидеть людей, которые собираются на улице возле здания.
Женщина, выложившая видео, рассказывает за кадром, что людей вывели наружу через основной и запасной выходы.
«Девушки на улице, похоже, плачут», — говорит она.
По словам женщины, она услышала крики на улице, а затем увидела сотни людей, кто-то говорил по телефону и плакал.
«Когда я добралась до конца квартала, я поговорила с четырьмя девушками, которые обнимали друг друга и выглядели заметно расстроенными. Они сказали, что вооруженные офицеры ворвались на вечеринку и приказали всем разойтись. Они сказали всем выйти из бассейна, но некоторые люди не обращали на них внимания и продолжали веселиться, пока полиция не использовала более «сильные аргументы», — сообщила очевидица.
Президент США Дональд Трамп в настоящее время находится в Великобритании с четырехдневным визитом, где он встретился с премьер-министром Терезой Мей и пообедал с королевой.
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела52
Сеул выразил протест Москве116
Стриженову матом гонят с Первого канала288
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю14
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко48
Видео
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
«Мисс Дубай» попросила прощения у Бузовой из-за Тарасова
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
00:37
Сеул выразил протест Москве
Политика Армия
02:33
Европейцы серьезно занервничали
В мире
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение