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Олбрайт объяснила, почему Трамп не фашист
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Мадлен Олбрайт объяснила журналистам, почему Трамп не фашист 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Дональд Трамп не фашист, он просто «наименее демократичный» президент в современной истории Соединённых Штатов, заявила в интервью Süddeutsche Zeitung Мадлен Олбрайт. Поэтому не стоит впадать в истерику и бросаться осуждать всё, что говорит и делает нынешний глава Белого дома, призвала бывший госсекретарь США.
Дональд Трамп не фашист, заявила в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
«Он просто наименее демократичный президент в современной истории Соединённых Штатов, поскольку он не уважает систему разделения властей и называет прессу «врагом народа», — уточнила Олбрайт.
По её мнению, фашист — это тот, кто пытается прийти к власти и удержать её всеми возможными способами: «в случае необходимости при помощи насилия».
«Тот, кто не верит ни в направляющую силу демократических институтов, ни в свободу слова», — пояснила экс-глава американского внешнеполитического ведомства.
Трамп не фашист как раз и потому, что «он не прибегает к насилию, чтобы получить то, что он хочет», подчеркнула Мадлен Олбрайт.
«Трамп не отморозок, у которого есть армия и который задействует свои войска в духе фашизма. И тем не менее он антидемократичен во всех отношениях», — констатировала бывший государственный секретарь США.
Несмотря на это, Дональд Трамп остаётся президентом Соединённых Штатов, а следовательно, «его нельзя игнорировать», предупредила Олбрайт.
«Важно найти объяснения политическим событиям нашего времени — при этом не впадать в истерику и не бросаться осуждать всё, что он говорит и делает», — призвала экс-глава американского внешнеполитического ведомства.
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