Ещё
Умер Роджер Перри
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Роджер Перри 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: кадр из фильма
Американский актер Роджер Перри скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, Перри умер в собственном доме в Калифорнии.
Как отмечается, актер был болен раком простаты.
При этом смерть артиста подтвердила его дочь.
Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. Он наиболее известен по роли капитана Джона Кристофера в телесериале "Звездный Путь".
За свою карьеру Перри снялся в 57 фильмах и различных сериалах. В частности, он снимался в картинах "Грязная любовь", "Семейка монстров" и сериале "Фэлкон Крест".
Газета.Ru: последние новости
Порошенко пожелал Трампу наставить Путина на "верный путь" МИД Польши сообщил о нападении на польского дипломата в России Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала145
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»179
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО187
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны195
Европейцы серьезно занервничали3
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение