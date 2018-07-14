Британку просят убрать бассейн ради безопасности воров

Жительницу Британии заставляют убрать бассейн ради безопасности воров

По мнению сотрудников управляющей компании, бассейн с водой во дворе дома на несколько квартир не отвечает требованиям безопасности.

Надувной бассейн, который жительница британского города Струд разместила во дворе дома, не понравился управляющей компании.

Проблема появилась после того, как сломалась калитка в саду. Теперь, когда во двор может попасть любой желающий, в организации обеспокоились, что он упадет в бассейн и утонет.

«Они сказали, что если кто-то вломится или проберется во двор, он может утонуть в бассейне», — цитирует издание Metro владелицу бассейна Марию Янг.

По словам самой женщины, сливать из надувного резервуара каждую ночь воду, а по утрам наполнять его снова — слишком сложно. Днем в бассейне спасаются от жары ее и соседские дети, а сама Янг в воде расслабляет больную спину.

Жильцы дома надеются, что управляющая компания все-таки решит быстрее починить калитку, а не продолжит настаивать убрать бассейн.