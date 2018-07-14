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Белый дом прокомментировал обвинения против россиян
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Белый дом прокомментировал обвинения против 12 российских разведчиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Кибертатака, которую, по данным американского Минюста, совершили 12 российских разведчиков, не повлияла на количество голосов и результаты президентских выборов в США в 2016 году. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, сообщает CNN.
«Нет никаких свидетельств того, что хакерская атака оказала какое-то действие на процесс голосования», — отметила она и добавила, что в администрации президента и раньше об этом говорили.
Ранее МИД России подчеркнул, что Вашингтон подобными обвинениями хочет испортить атмосферу перед встречей российского и американского лидеров в Хельсинки 16 июля.
13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.
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