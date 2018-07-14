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Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
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«Исполняли волю США и Израиля»: экс-боевик рассказал о конфликте в Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Бывший боевик Мухаммед Ибрахим Аббуд в интервью Sputnik в пятницу заявил, что на территории Сирии террористы «исполняли политику США и Израиля».
Он утверждает, что по ошибке примкнул к вооруженным террористическим группировкам после увольнения из армии. Аббуд также подчеркнул, что не знал, что встал на сторону врагов своей родины.
«Сегодня я возвращаюсь в ряды сирийской армии, из которой ранее ушел. Террористы были исполнителями политики США и Израиля, мы не знали об этом, мы хотели воевать за родину, за безопасность», — сказал Аббуд.
Он также пожелал всем воюющим против сирийской армии «снова стать верными сынами родины».
Накануне под контроль Дамаска без боя перешли десятки деревень и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа в результате успешно проведенных переговоров российских офицеров с незаконными вооруженными формированиями.
По словам боевиков, их руководство бежало при приближении сирийской армии, бросив их на произвол судьбы. Некоторые из террористов согласились воевать на стороне правительственных сил, чтобы загладить свою вину перед родиной.
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