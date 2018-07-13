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Порошенко рассказал о поручениях Трампа
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Порошенко рассказал о поручениях Трампа по сотрудничеству с Украиной 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп дал поручения относительно усиления защиты Украины и улучшения сотрудничества в оборонной сфере. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил украинский президент Пётр Порошенко.
«О чем мы говорили — не секрет. Мы, безусловно, говорили о необходимости усиления защиты Украины, улучшение сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. И президент (Трамп. — RT) дал соответствующие задания по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду», — цитирует Порошенко его пресс-служба.
По его словам, речь идёт о «взаимовыгодном сотрудничестве».
Ранее Порошенко рассказал, что на встрече с Трампом обсудил предстоящие переговоры президента США с российским лидером Владимиром Путиным.
RT на русском: последние новости
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Комментарии2  Ещё 2 источника 
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