Порошенко рассказал о поручениях Трампа

Американский лидер Дональд Трамп дал поручения относительно усиления защиты Украины и улучшения сотрудничества в оборонной сфере. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил украинский президент Пётр Порошенко.
«О чем мы говорили — не секрет. Мы, безусловно, говорили о необходимости усиления защиты Украины, улучшение сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. И президент (Трамп. — RT) дал соответствующие задания по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду», — цитирует Порошенко его пресс-служба.
По его словам, речь идёт о «взаимовыгодном сотрудничестве».
Ранее Порошенко рассказал, что на встрече с Трампом обсудил предстоящие переговоры президента США с российским лидером Владимиром Путиным.