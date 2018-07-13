Украине предрекли голодные бунты

Партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман заявил, что новый мировой кризис в экономике может стать катализатором возвращения на Украину большинства трудовых мигрантов, что приведет к социальным потрясениям.

«Будут голодные бунты. Причем эти люди уже увидели, как там можно спокойно жить и зарабатывать», — цитирует «Апостроф» эксперта.

По его словам, коррупция есть везде, но такой, как на Украине, почти нигде нет. «В Европе практически не осталось таких стран. Поэтому они будут требовать жить по-другому. И украинской власти нужно знать, что эти люди могут вернуться», — подчеркнул он.

Найман отметил, что украинские гастарбайтеры каждый год пересылают в страну около 9 млрд долларов, чем серьезно помогают украинской экономике.

Ранее глава МИД страны Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. граждан мигрируют с Украины каждый месяц из-за безвизового режима с ЕС

По данным Центра экономической стратегии Украины, 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.