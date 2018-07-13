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Порошенко выступил с угрозами в адрес Венгрии
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Порошенко выступил с угрозами в адрес Венгрии 

Деловая газета «Взгляд» 13 июля 2018
Фото: РИА Новости
Украинский президент Петр Порошенко пригрозил изоляцией в ответ на заявление Венгрии о намерении блокировать вступление Украины в НАТО из-за нарушения прав нацменьшинств.
«Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции», — заявил Порошенко украинским телеканалам в ответ на просьбу прокомментировать выступление Венгрии по итогам саммита НАТО, передает РИА «Новости».
Также Порошенко отметил, что Украина будет защищать свои национальные интересы, и никто не сможет препятствовать движению страны в альянс. «Ни извне, я имею в виду Россию, ни внутри „пятая колонна“, ни в самом НАТО», — уточнил он.
По словам Порошенко, Киев «постоянно приближается к членству в НАТО». «Двери открыты, поддержка обязывающая, и это дает нам значительные перспективы», — заверил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал вступление страны в Североатлантический альянс важнейшей целью для Киева.
В среду официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что правительство страны продолжит блокировать попытки Киева интегрироваться в НАТО в связи с нарушением прав нацменьшинств на Украине.
Во вторник посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что в альянсе не готовы начинать переговоры с Украиной по поводу вступления в организацию.
Ранее в альянсе объясняли, что для вступления Украина должна соответствовать всем требованиям военного блока, что займет у страны от пяти до десяти лет.
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