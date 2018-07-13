Порошенко выступил с угрозами в адрес Венгрии

«Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции», — заявил Порошенко украинским телеканалам в ответ на просьбу прокомментировать выступление Венгрии по итогам саммита НАТО, передает РИА «Новости».

Также Порошенко отметил, что Украина будет защищать свои национальные интересы, и никто не сможет препятствовать движению страны в альянс. «Ни извне, я имею в виду Россию , ни внутри „пятая колонна“, ни в самом НАТО», — уточнил он.

По словам Порошенко, Киев «постоянно приближается к членству в НАТО». «Двери открыты, поддержка обязывающая, и это дает нам значительные перспективы», — заверил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал вступление страны в Североатлантический альянс важнейшей целью для Киева.

В среду официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что правительство страны продолжит блокировать попытки Киева интегрироваться в НАТО в связи с нарушением прав нацменьшинств на Украине.

Во вторник посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что в альянсе не готовы начинать переговоры с Украиной по поводу вступления в организацию.

Ранее в альянсе объясняли, что для вступления Украина должна соответствовать всем требованиям военного блока, что займет у страны от пяти до десяти лет.