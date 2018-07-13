Помпео прибыл в Мексику для встречи с Обрадором

Высокопоставленная делегация США во главе с госсекретарем Майком Помпео прибыла в пятницу в столицу Мексики , сообщило в пятницу американское посольство в Мехико

Помпео проведет встречу с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето и главой МИД Мексики Луисом Видегараем. Кроме того, пройдут его переговоры с победителем президентских выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, который вступает в должность главы государства 1 декабря.

В ходе визита стороны обсудят вопросы торговли, иммиграции и сотрудничества в период передачи власти от действующего президента к избранному, заявил ранее представитель госдепа

Глава МИД Мексики сообщил журналистам, что в ходе этих встреч не планируется рассматривать вопрос о стене на границе между США и Мексикой.

Встреча с Обрадором пройдет в штабе его предвыборной кампании в центре Мехико, так как до момента вступления нового президента в должность именно это здание является резиденцией будущего президента Мексики.