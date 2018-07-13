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Помпео прибыл в Мексику
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Помпео прибыл в Мексику для встречи с Обрадором 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Высокопоставленная делегация США во главе с госсекретарем Майком Помпео прибыла в пятницу в столицу Мексики, сообщило в пятницу американское посольство в Мехико.
В состав делегации вошли советник и зять американского президента Джаред Кушнер, министр финансов США Стивен Мнучин и министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.
Помпео проведет встречу с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето и главой МИД Мексики Луисом Видегараем. Кроме того, пройдут его переговоры с победителем президентских выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, который вступает в должность главы государства 1 декабря.
В ходе визита стороны обсудят вопросы торговли, иммиграции и сотрудничества в период передачи власти от действующего президента к избранному, заявил ранее представитель госдепа.
Глава МИД Мексики сообщил журналистам, что в ходе этих встреч не планируется рассматривать вопрос о стене на границе между США и Мексикой.
Встреча с Обрадором пройдет в штабе его предвыборной кампании в центре Мехико, так как до момента вступления нового президента в должность именно это здание является резиденцией будущего президента Мексики.
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