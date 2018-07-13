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Порошенко стало неприятно комментировать слова Трампа
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Порошенко отказался комментировать «зависимость» Германии от российского газа 

Деловая газета «Взгляд» 13 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко отказался комментировать заявления лидера США Дональда Трампа о том, что Германия контролируется через поставки газа из России.
«Мне неприятна мысль комментировать слова президента Трампа. Есть много людей, которые могли бы это прокомментировать», — заявил Порошенко в интервью телеканалу France 24.
Говоря о строительстве трубопровода «Северный поток-2», украинский президент отметил, что это «не коммерческий проект, он не имеет ничего общего с экономикой». По его словам, «у Украины есть запасные мощности для транзита российского газа в Европу», поэтому расходование дополнительных «десятков миллиардов долларов» необоснованно.
«Таким образом, это только политический проект, чтобы сделать Европу более зависимой от России, это опасность для энергетической безопасности и опасность для европейской конкурентоспособности. В этой ситуации я полностью поддерживаю… оценку Трампа», — добавил Порошенко, передает РИА «Новости».
В преддверии саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп назвал несправедливым, что Вашингтону приходится защищать Германию, полностью «контролируемую» Россией через поставки газа. Позже МИД Германии ответил на обвинения Трампа в зависимости от России.
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