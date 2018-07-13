Порошенко стало неприятно комментировать слова Трампа

Порошенко отказался комментировать «зависимость» Германии от российского газа

«Мне неприятна мысль комментировать слова президента Трампа. Есть много людей, которые могли бы это прокомментировать», — заявил Порошенко в интервью телеканалу France 24.

Говоря о строительстве трубопровода «Северный поток-2», украинский президент отметил, что это «не коммерческий проект, он не имеет ничего общего с экономикой». По его словам, «у Украины есть запасные мощности для транзита российского газа в Европу», поэтому расходование дополнительных «десятков миллиардов долларов» необоснованно.

«Таким образом, это только политический проект, чтобы сделать Европу более зависимой от России, это опасность для энергетической безопасности и опасность для европейской конкурентоспособности. В этой ситуации я полностью поддерживаю… оценку Трампа», — добавил Порошенко, передает РИА «Новости».