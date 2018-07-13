Россиянин избил дипломата в самолете 

Глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт сообщил в своем твиттере, что польского дипломата избил пассажир российского самолета.
По его словам, инцидент произошел в июле на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Иркутска в Москву.
Ломпарт уточнил, что преступник был задержан. Он назвал нападавшего «психически неустойчивым человеком».
Дипломату оказали необходимую помощь, а о нападении сообщили в полицию. Сотрудник МИД снял побои и вернулся в Польшу.
Посольство Польши в Москве обратится к российским властям с просьбой разъяснить обстоятельства инцидента и привлечь виновного к ответственности.
Источник в медслужбе аэропорта Шереметьево рассказал «Интерфаксу», что на дипломата напал гражданин России. После посещения туалета он без причин набросился с кулаками на стоявшего в очереди дипломата и нанес ему множество ударов. По словам источника агентства, нападавшему не понравилось, что люди из очереди просили его побыстрее выйти из туалета. В итоге россиянина задержали в аэропорту.