Россиянин избил дипломата в самолете

Глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт сообщил в своем твиттере, что польского дипломата избил пассажир российского самолета.

Москву. По его словам, инцидент произошел в июле на борту самолета «Аэрофлота» , следовавшего из Иркутска

Ломпарт уточнил, что преступник был задержан. Он назвал нападавшего «психически неустойчивым человеком».

Дипломату оказали необходимую помощь, а о нападении сообщили в полицию. Сотрудник МИД снял побои и вернулся в Польшу.

Посольство Польши в Москве обратится к российским властям с просьбой разъяснить обстоятельства инцидента и привлечь виновного к ответственности.