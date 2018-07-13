Торговая «война» США и Китая может оказаться фикцией

Говорят, война ненастоящая! Торговое противостояние США и Китая может оказаться фикцией

Страны вводят пошлины на товары, которые друг другу не продают, а потому серьезных последствий для экономик быть не может. Для чего создается иллюзия торговой войны?

Когда США заявили о новых пошлинах на китайские товары, Bloomberg разразился большой статьей. Ключевой посыл — торговая война может серьезно ударить по китайской экономике. Но в этот же день это же агентство опубликовало еще одну заметку, на которую мало кто обратил внимание.

Журналисты покопались в списках товаров, которые опубликовали и США, и КНР , и выяснили, что там много продукции, которую страны друг другу не поставляют. Например, Вашингтон ввел пошлины на сжиженный природный газ из Китая. Все бы замечательно, но в этой стране нет установок по сжижению топлива, Китай покупает СПГ, а не продает.

Со своей стороны Пекин выстроил барьер для трубопроводного газа из США. Конечно, все может быть. Вдруг мы просто не знаем о секретном подводном газопроводе между США и Китаем длиною в 10 тысяч километров? Заодно вопрос: а где спрятались электропровода между странами? Ведь пошлины на электроэнергию из Китая в американском списке тоже есть. В итоге ничего серьезного, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

«Торговая война существует только в воображении обывателя. Потому что на данный момент эта торговая война представлена громкими заявлениями и очень небольшим количеством реальных действий. Суть всех текущих действий сводится к гениальной фразе, которую однажды сказал Пабло Эскобар: «Цель войны заключается в мире». Медиа сейчас говорят, что торговая война существует. Но на деле торговая война не происходит. Потому что пошлины вводятся с обеих сторон на товары, которые не поставляются ни в одну страну, ни в другую страну».

Конечно, какой-то урон это противостояние наносит обеим странам. Попавшие в список электроника и текстиль — важнейшие статьи китайского экспорта. Точно так же как и автомобили, и соя для США. Но, во-первых, это не эмбарго, а всего лишь пошлины. Во-вторых, последние американские ограничения вступают в силу не раньше, чем через два месяца. За это время все еще может измениться.

В-третьих, цифры говорят сами за себя. Внешняя торговля Китая в прошлом году — 4,28 трлн долларов. Товарооборот с США — 600 млрд, то есть всего 14%. А пошлины американцы вводят против товаров всего на 200 млрд О каком серьезном ударе может идти речь? Точно так же как и для Соединенных Штатов, которые торгуют с миром примерно на 5 трлн долларов. И недаром, азиатские биржи на все эти новости о войне особого внимания не обратили, говорит гонконгский экономист Владимир Басков:

«Это все пиар-компания и новости. Пока что оснований здесь не видно, в Гонконге во всяком случае. Я только что вернулся из Сингапура, сейчас ни там, ни здесь об этом всерьез не разговаривают. Подобные решения не проходят за один день или за одну ночь. Как правило, такое сообщение проходит, и рынки реагируют постепенно. Пока реакции рынка на эти сообщения нет».

Зато политики и СМИ трубят: война, кризис, повторение депрессии.

«Экономическая агрессии Китая, мы создаем международную коалицию», — посыпались очередные громкие заявления из Госдепартамента США.

«Задира, убери пистолет», — обратился к Америке министр экономики КНР Ван Шоувэнь.

Все это, вполне вероятно, может закончиться примирением. А после него торговля между этими государствами пойдет еще лучше, чем было. Но пока ждем новых сюрпризов. Пекин, естественно, пообещал ответить на залп из США. Вашингтон вводит пошлины на китайские кассетные магнитофоны, которые в Штаты не поставляются. Почему бы Китаю не обложить тарифом какие-нибудь древние американские виниловые проигрыватели. Или, почему бы и нет, пошлины на американский квас. Да-да, в США этот напиток тоже немного производят. Это были бы неплохие «фейкньюз» про «фейквор».