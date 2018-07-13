Терезу Мей сравнили со служанкой

Пользователи социальных сетей сравнили первую леди США Меланию Трамп с героиней фильма «Красавица и чудовище», а премьер-министра Великобритании Терезу Мэй — с ее служанкой, пишет Daily Mail.

Накануне Мелания Трамп вместе со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом , приняла участие в церемонии встречи лидера Соединенных Штатов, который прибыл в Британию с официальным визитом. Встречали первую американскую чету британский премьер Тереза Мэй с мужем.

Для этого мероприятия первая леди США выбрала желтое платье в пол с открытыми плечами. Пользователи соцсетей сочли, что выглядит оно очень похожим на то, в котором традиционно изображают, в том числе в прошлогодней экранизации и в знаменитом мультфильме компании «Дисней», героиню сказки «Красавица и чудовище» Белль.

В свою очередь, Тереза Мэй предпочла надеть столь же длинное платье красного цвета без рукавов, однако сравнили ее вовсе не с диснеевской принцессой, а со служанкой, которая могла бы прислуживать «элегантной» Мелании Трамп.