В Киеве пожаловались, что обсуждение Украины начало раздражать Европу

"Хорошо, что там (на переговорах между Россией и США. — Прим. ред.) украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает. Никто не понимает, почему не выполняются минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять законы. Это не может сделать ни бундестаг, это не может сделать ни конгресс Соединенных Штатов, это не может сделать ни Государственная Дума, это можем сделать только мы, народные депутаты. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент", — сказал Шуфрич, подчеркнув, что Киев не выполняет минские соглашения.

Переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.