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Трамп нашел ложь в собственном интервью
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Трамп нашел ложь в собственном интервью 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что не критиковал, а хвалил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в своем интервью газете The Sun. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, он говорил о том, что Мэй — крайне способный руководитель, который умеет стоять на своем, а иные интерпретации его слов — ложь. «Эта невероятная женщина прямо сейчас делает фантастическую, отличную работу», — добавил он.
Американский лидер указал, что изложение интервью в газете в целом было хорошим, однако туда не попали потрясающие слова о британском премьер-министре. «Это то, что называется "фейк ньюс"», — заявил Трамп.
Ранее в интервью президент США пожаловался, что Мэй проигнорировала его совет касательно сценария Brexit. Он также заявил, что место премьер-министра Великобритании должен занимать бывший глава МИД Борис Джонсон. После этого Трампа уличили в отсутствии манер.
Словосочетание fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости», в ноябре 2017-го было названо словом года. Частота использования данного выражения с 2016-го по 2017 год выросла на 365 процентов, что связывается с высказываниями Трампа.
Проблема фейковых новостей получила широкую огласку во время президентских выборов 2016 года в США. По данным исследовательской компании Ipsos, в подобные заметки верят три четверти американцев.
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