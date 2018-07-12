В Запорожье развесили портреты разведчика Судоплатова

Бигборды с портретом легендарного советского разведчика Павла Анатольевича Судоплатова, боровшегося, в том числе, с украинскими националистами, обнаружили местные "патриоты" в Запорожье. Управление Службы безопасности Украины по Запорожской области проводит проверку по факту идеологической диверсии.
О возмутительном происшествии, со ссылкой на Facebook запорожского "активиста" — некоего Александра Лебедя, сообщает украинская редакция радио "Свобода". Лебедь опубликовал на своей странице фотографию билборда в Хортицком районе города, на котором изображен портрет Павла Судоплатова с указанием даты и места рождения — "7 июля 1907 года, город Мелитополь", и надписью "111 лет. Борьба продолжается!".
Необходимо напомнить, какую роль сыграл в истории украинского национализма прошлого века генерал-лейтенант МВД СССР, уроженец города Мелитополь Таврической губернии Павел Судоплатов. В мае 1938 года в Роттердаме он лично уничтожил лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Евгения Коновальца, в близкое окружение которого ему за три года нелегальной работы в Германии удалось внедриться. Позже, в 1950 году, Судоплатов руководил операцией по уничтожению главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), человека, возглавлявшего Волынскую резню — Романа Шухевича. Иными словами, легенда советской и мировой разведки Павел Судоплатов — ночной ужас украинских националистов в нескольких поколениях, их принципиальный враг при жизни, и после смерти, уже как символ борьбы с их современными последователями.
В комментариях у Лебедя выяснилось, что еще один бигборд с портретом Судоплатова стоит на улице Культурной. В этой связи активист Лебедь обращается к областному совету, мэрии и СБУ с гневным требованием прекратить безобразие. Однако, как сообщает радио "Свобода", фамилия Судоплатова странным образом отсутствует в перечне исторических личностей, подлежащих "декоммунизации", который составил Институт национальной памяти Украины. По этой причине у областных спецслужб возникли определенные трудности, поскольку вместе с именем отсутствует юридическое основание для демонтажа ненавистных портретов и оперативного предотвращения преступления против независимости, безопасности и целостности украинского государства.
"Устанавливаются правовые основания для размещения, выясняем, кто заказчик, чей бигборд. Проверка проводится. На ее основании будут предприняты необходимые действия", — цитирует "Свобода" спикера областного управления СБУ Сергея Левченко.