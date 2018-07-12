Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки

Петр Порошенко. Председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру стало плохо на саммите НАТО . На видео, опубликованном в сообществе polsatnews.pl в Facebook, видно, что еврокомиссара ведут под руки другие участники саммита, в том числе президент Украины

Юнкер покачивается, но при этом сохраняет улыбку.

Жану-Клоду Юнкеру 63 года. Должность председателя Еврокомиссии он занимает с 2014 года.