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Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
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Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки 

Рамблер 5 часов назад
Председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру стало плохо на саммите НАТО. На видео, опубликованном в сообществе polsatnews.pl в Facebook, видно, что еврокомиссара ведут под руки другие участники саммита, в том числе президент Украины Петр Порошенко.
Юнкер покачивается, но при этом сохраняет улыбку.
Жану-Клоду Юнкеру 63 года. Должность председателя Еврокомиссии он занимает с 2014 года.
Саммит НАТО стартовал в Брюсселе 11 июля. В первый день саммита президент США Дональд Трамп назвал Германию «зависимой от России страной» и признался, что считает Владимира Путина своим соперником.
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