«Let's do pachik»: Пашинян удивил журналистов на встрече с Макроном

"Президент Франции познакомил меня с членом своей команды, который оказался армянином. Я спросил у него, говорит ли он по-армянски? Он сказал — "нет, единственное слово, которое я знаю на армянском — это "pachik" ("поцелуйчик" — Sputnik). Ну я и предложил — "Let's do pachik", — рассказал Пашинян и опубликовал на своей странице в Facebook видео со встречи.

Ролик собрал множество положительных откликов и репостов. Десятки тысяч человек "лайкнули" публикацию армянского лидера. Пашинян находится в Брюсселе с рабочим визитом. В среду он встретился с французским президентом, экспертами исследовательского центра "Карнеги" и представил свое видение развития Армении.