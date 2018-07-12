Ещё
«Let's do pachik»: Пашинян удивил журналистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Let's do pachik»: Пашинян удивил журналистов на встрече с Макроном 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: пресс-служба Правительства Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян крепко обнял одного из представителей французской делегации. Забавный случай произошел во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе, сообщает Sputnik Армения.
"Президент Франции познакомил меня с членом своей команды, который оказался армянином. Я спросил у него, говорит ли он по-армянски? Он сказал — "нет, единственное слово, которое я знаю на армянском — это "pachik" ("поцелуйчик" — Sputnik). Ну я и предложил — "Let's do pachik", — рассказал Пашинян и опубликовал на своей странице в Facebook видео со встречи.
Ролик собрал множество положительных откликов и репостов. Десятки тысяч человек "лайкнули" публикацию армянского лидера. Пашинян находится в Брюсселе с рабочим визитом. В среду он встретился с французским президентом, экспертами исследовательского центра "Карнеги" и представил свое видение развития Армении.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС90
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом183
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии147
Путин нашел для Мутко новую работу66
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения27
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение