Порошенко назвал важнейшую цель Киева

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Порошенко заверил НАТО в приверженности его страны вступлению в альянс 

ТАСС 12 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что вступление страны в НАТО является важнейшей целью для Киева.
"Достижение стандартов НАТО и выполнение критериев членства в организации является важной целью. Наша цель — прийти к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость к 2020 году. Для достижения этой цели мы выполняем годовые национальные программы в рамках Комиссии НАТО — Украина", — сказал он в четверг на совместном с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом брифинге.
Порошенко напомнил, что его визит в Брюссель проходит в год 10-летнего юбилея саммита НАТО в Бухаресте, когда в 2008 году было объявлено, что Украина и Грузия со временем станут членами альянса.
Столтенберг в свою очередь заявил, что в НАТО приветствует проводимые на Украине реформы, в том числе принятие закона о нацбезопасности. "Выполнение этого закона приближает вас к НАТО", — сказал он, заверив, что НАТО продолжит отправлять на Украину советников и оказывать помощь в сфере безопасности.
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