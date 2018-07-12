Порошенко назвал важнейшую цель Киева

Порошенко заверил НАТО в приверженности его страны вступлению в альянс

"Достижение стандартов НАТО и выполнение критериев членства в организации является важной целью. Наша цель — прийти к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость к 2020 году. Для достижения этой цели мы выполняем годовые национальные программы в рамках Комиссии НАТО — Украина", — сказал он в четверг на совместном с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом брифинге.

Порошенко напомнил, что его визит в Брюссель проходит в год 10-летнего юбилея саммита НАТО в Бухаресте , когда в 2008 году было объявлено, что Украина и Грузия со временем станут членами альянса.

Столтенберг в свою очередь заявил, что в НАТО приветствует проводимые на Украине реформы, в том числе принятие закона о нацбезопасности. "Выполнение этого закона приближает вас к НАТО", — сказал он, заверив, что НАТО продолжит отправлять на Украину советников и оказывать помощь в сфере безопасности.