Арестована подавшая на Трампа в суд порноактриса

Порноактрису Сторми Дэниэлс, рассказавшую о сексе с президентом США Дональдом Трампом, арестовали. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил ее адвокат Майкл Авенатти.
«Это было подстроено и политически мотивированно», — уверен он.
По словам юриста, Стефани Клиффорд, снимающаяся в порно под именем Сторми Дэниэлс, была арестована во время исполнения в стриптиз-клубе города Колумбус, штат Огайо, того же номера, который она ранее исполняла примерно в 100 других клубах по всей стране.
«От этого разит отчаянием», — отметил Авенатти.
Адвокат подчеркнул, что будет бороться со всеми «фиктивными» обвинениями в адрес своей клиентки.
В конце марта Сторми Дэниэлс заявила, что в 2006 году занималась сексом с Дональдом Трампом. По ее словам, Трамп предложил ей это в обмен на участие в телешоу, ведущим которого он тогда был.
В марте Дэниелс заявляла, что не считает поведение Трампа домогательством, так как была согласна на его условия, однако позже порноактриса подала в суд на действующего президента США, обвинив того в попытке заставить ее молчать об интимной связи при помощи давления и запугивания.