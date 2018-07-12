Пекин и Триполи обсудили восстановление Ливии

Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла обсудили восстановление контактов на различных уровнях между двумя странами, а также участие Китая в послевоенном восстановлении Ливии, говорится в сообщении МИД КНР.

Встреча состоялась в среду в Пекине, куда прибыл Сияла для участия в восьмом заседании министров иностранных дел Форума китайско-арабского сотрудничества.

"Китайская сторона готова совместно с ливийской создавать условия для постепенного восстановления контактов на всех уровнях между двумя странами, а также восстановить тенденцию всестороннего развития китайско-ливийских отношений", — заявил Ван И.

Китайский министр подчеркнул, что Пекин будет и дальше прилагать усилия для политического урегулирования ливийского вопроса, надеется, что Ливия как можно скорее вернется на путь мира и стабильности. Ван И отметил, что несмотря на события последних лет, которые произошли в Ливии, "основа традиционного дружественного сотрудничества между Китаем и Ливией осталась неизменной". "Китайская сторона придает важное значение тому, что позиция Ливии по развитию отношений с Китаем также осталась неизменной", — добавил он.

Сияла со своей стороны выразил надежду, что Китай продолжит и дальше играть позитивную роль в политическом урегулировании ливийского вопроса.

"Ливийская сторона надеется на активное участие китайской стороны в послевоенном урегулировании Ливии и приветствует инвестиции китайских компаний", — сказал Сияла, слова которого приводят на сайте внешнеполитического ведомства Китая.