Китай разгневал японцев императорскими подгузниками

Названные в честь японской принцессы китайские подгузники разгневали японцев. Граждане страны потребовали от правительства подать на компанию-производителя в суд, передает South China Morning Post.

Имя 23-летней внучки императора Акихито — принцессы Како — появилось на подгузниках в китайской провинции Фуцзянь. Представители японского императорского двора ситуацию никак не прокомментировали.

Интернет-пользователи посчитали название чрезвычайно оскорбительным. «Это ужасно!», — написал один из них. Другой назвал произошедшее «войной», пишет газета. Некоторые также предложили японским компаниям выпустить туалетную бумагу с изображением китайских государственных лидеров.

Представитель компании, название которой не уточняется, пояснил, что выбор товарного знака связан с тем, что Япония ассоциируется у покупателей с хорошим качеством. «Дети для родителей — принцы и принцессы, поэтому мы сначала решили назвать подгузники "Принцесса", а потом добавили "Како"», — сказал он.