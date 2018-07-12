Трампа обвинили в нанесении НАТО беспрецедентного ущерба

Макфол обвинил Трампа в нанесении НАТО беспрецедентного ущерба

Trump has done more damage to NATO in 18 months than Soviet & Russian leaders achieved in 7 decades. Why?— Michael McFaul (@McFaul) 11 июля 2018 г.

​При этом, по его мнению, Трамп прав в том, что подвергает критике проект газопровода "Северный поток — 2", но ошибается, говоря, что Германия несвободна и зависима от России.

"Это просто неправда. России нужны деньги в той же степени или больше, в какой Германии нужен газ", — пояснил Макфол.

Заявления Трампа

В среду Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу в Брюсселе , где обсудили военные расходы, строительство "Северного потока — 2" и другие темы.

Перед встречей американский лидер заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.

Также он назвал совершенно неприемлемым тот факт, что Берлин платит миллиарды за российский газ и намерена участвовать в строительстве нового трубопровода, в то время как США должны защищать Германию как союзника по НАТО, выделяя на оборону непропорционально больше, чем Берлин.

Трамп также напомнил, что ФРГ вносит в бюджет военного альянса чуть более процента от ВВП, несмотря на установленную в Бухаресте в 2014 году планку в 2%. По его мнению, это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам.

"Северный поток-2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку от побережья России через Балтийское море до Германии двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Против проекта выступает Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.