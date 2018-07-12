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Трампа обвинили в нанесении НАТО беспрецедентного ущерба
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Макфол обвинил Трампа в нанесении НАТО беспрецедентного ущерба 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидеры СССР и России нанесли за 70 лет НАТО меньше ущерба, чем Дональд Трамп за 18 месяцев пребывания на посту президента США, написал в Twitter бывший американский посол в Москве Майкл Макфол.
​При этом, по его мнению, Трамп прав в том, что подвергает критике проект газопровода "Северный поток — 2", но ошибается, говоря, что Германия несвободна и зависима от России.
"Это просто неправда. России нужны деньги в той же степени или больше, в какой Германии нужен газ", — пояснил Макфол.
Заявления Трампа
В среду Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу в Брюсселе, где обсудили военные расходы, строительство "Северного потока — 2" и другие темы.
Перед встречей американский лидер заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.
Также он назвал совершенно неприемлемым тот факт, что Берлин платит миллиарды за российский газ и намерена участвовать в строительстве нового трубопровода, в то время как США должны защищать Германию как союзника по НАТО, выделяя на оборону непропорционально больше, чем Берлин.
Трамп также напомнил, что ФРГ вносит в бюджет военного альянса чуть более процента от ВВП, несмотря на установленную в Бухаресте в 2014 году планку в 2%. По его мнению, это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам.
"Северный поток-2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку от побережья России через Балтийское море до Германии двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.
Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния. Владимир Путин подчеркивал, что Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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