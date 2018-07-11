Трамп потребовал от Европы невыполнимого

Проходящий в Брюсселе саммит НАТО закончился очередным ультиматумом Трампа в адрес европейских союзников. Если раньше президент США требовал от других членов альянса поднять оборонные расходы до 2% ВВП, то теперь он удвоил эту планку. Однако есть масса признаков того, что Европа шантаж Трампа попросту проигнорирует.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в среду поставил перед членами альянса практически ультиматум — и резко пересмотрел свои прежние перед ними требования. И касается это прежде всего уровня расходов членов НАТО на оборону (в процентах от ВВП). «Президент Трамп поднял вопрос не только до 2%, но и установил новую цель — 4%», — сообщил после заседания лидер Болгарии Румен Радев , которого цитирует Bloomberg . Не без раздражения Радев добавил, что НАТО — это не биржа, на которой можно «купить безопасность».

Сразу после заседания Трамп уже публично потребовал от всех стран НАТО довести свои оборонные расходы до 2% ВВП немедленно (ранее он был согласен немного подождать). «США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды [долларов] в сфере торговли. [Страны НАТО] Обязаны платить 2% от ВВП немедленно, а не к 2025 году», — написал он в Твиттере.

Премьер-министр Испании Педро Санчес первым из участников саммита публично ответил Трампу, напомнив, что его страна уже увеличивает расходы на оборону. А генсек военного блока Йенс Столтенберг объявил: на саммите утверждены национальные планы по увеличению военных расходов стран в целом на 266 млрд долларов к 2024 году. Это означает рекордный рост расходов.

Другие лидеры хранили молчание. Только гость саммита, премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что его страна не обязана столько платить, ведь королевство — всего лишь партнер НАТО. «Нет утверждений, что страны — партнеры также должны тратить два процента. С другой стороны, мы увеличиваем в течение ряда лет — почти на 17 процентов до 2020 года. Это рост более чем на 20 миллиардов крон (2 млрд евро)», — цитирует премьера ТАСС

Эксперт выразил удивление недавними данными агентства Associated Press , из которых следует, что США вносят лишь 22% бюджета НАТО. Достаточно обратиться к опубликованному 10 июля официальном отчету НАТО, чтобы убедиться, что это не так. Бюджет альянса на этот год — 1,013 триллиона долларов. Из них 706 миллиардов или 70% — вклад США. «Это значит, что альянс — это США, которые все тянут на себе, плюс 28 остальных стран», — заметил Бужинский.

Вклад США в любом случае не может снизиться до уровня вклада Канады Франции или той же Германии, уверен собеседник — просто из-за разницы самого ВВП. «Даже если Соединенные Штаты урежут расходы до 2%, их ВВП несопоставим с ВВП Германии, Италии или Франции. США были, есть и останутся основным плательщиком. Никуда они не денутся, будут платить, иначе НАТО просто прекратит свое существование, — подчеркивает Бужинский. — Без США Североатлантический альянс — это пустой звук, фикция».

Поэтому европейские партнеры они вряд ли всерьез отнесутся к призывам Трампа взвалить на себя бремя ответственности за альянс. США не пойдут на «обнищание» и ослабление НАТО, они не будут действовать во вред своим геополитическим интересам. А те же немцы не пойдут на повышение военных расходов, зная, что американцам волей-неволей придется их прикрывать. Следовательно, расклад останется прежним, а требование Трампа, скорее всего, рассчитано на внутриамериканскую аудиторию. Очевидно, что в ближайшее время Трамп не добьется от союзников повышения взносов не то что до четырех, а даже до двух процентов.

«Переговорная тактика Трампа общеизвестна: сначала эскалация требований, потом — заключение соглашения с ошеломленным партнером на выгодных для себя условиях», — заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Понятно, что 4% оборонных расходов для европейцев — это совершенно невозможная величина, замечает эксперт. «Но если Трамп в итоге добьется от Европы такого повышения оборонных расходов, то он сможет, во-первых, высвободить значительные американские военные силы из Европы. Во-вторых, он получит значительную прибыль, поскольку существенная часть этих дополнительных расходов будет пущена европейцами на закупки американского оружия», — указывает Кашин.

«Мы не знаем, какая у него конечная цель, и насколько она реалистична», — замечает Кашин.

Он полагает: вполне возможно, что у Трампа срабатывает память о временах холодной войны. «В ту эпоху для европейских стран, таких как Франция, было совершенно нормальным на протяжении длительного времени поддерживать уровень военных расходов в 3,5 и даже те же 4%». Но ясно, что с тех пор времена изменились, европейцы изрядно поистратились.

«Трамп может их «трясти» сколько угодно, но никуда не девается важнейшая проблема стран Евросоюза — высокий уровень госдолга в соотношении с ВВП», — отмечает Кашин. Чисто с экономической точки зрения резервы для наращивания любых видов расходов у ЕС довольно ограничены.

«Можно на них орать, и что-то до бесконечности требовать, но непонятно, как они исполнят требуемое», — отмечает собеседник.

Кашин полагает: пока нет признаков того, что Трампу удается психологически сломать контрагентов из Старого Света.

Похоже, сам Трамп тоже понимает, что его претензии на заседании не привели к ссоре и лидеры расстались достаточно миролюбиво. Президент США, по данным агентства Рейтер, передал коллегам по НАТО «достаточно позитивный и конструктивный сигнал». Как заявил источник в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона, «разрыва между Америкой и Европой нет». Соединенные Штаты и их европейские союзники по НАТО вовсе не находятся на пороге разрыва дружеских отношений. Источник добавил, что двусторонняя встреча Макрона и Трампа на полях саммита прошла в «дружественной и спокойной атмосфере».

В итоговой декларации встречи в верхах указывается, что целевой показатель в 2% должен быть достигнут к 2024 году.