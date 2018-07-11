Посольство России направило ноту Госдепу

Российские дипломаты провели телефонную беседу с Ярошенко, который недавно был переведен в тюрьму Данбери в Коннектикуте, рассказал представитель посольства.

«В ходе беседы россиянин отметил нежелание тюремной администрации оказывать ему необходимую медицинскую помощь. Такие условия заключения представляют риск для жизни и здоровья нашего гражданина. Посольством направлена в Госдеп нота с требованием принять меры для улучшения условий его содержания», — заявил дипломат.

Он также отметил, что по дипломатической линии продолжается работа по возвращению Ярошенко в Россию по гуманитарным соображениям.