Посольство России направило ноту Госдепу 

Посольство России в США направило в Госдепартамент США ноту с требованием принять меры для улучшения содержания в тюрьме российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства.
Российские дипломаты провели телефонную беседу с Ярошенко, который недавно был переведен в тюрьму Данбери в Коннектикуте, рассказал представитель посольства.
«В ходе беседы россиянин отметил нежелание тюремной администрации оказывать ему необходимую медицинскую помощь. Такие условия заключения представляют риск для жизни и здоровья нашего гражданина. Посольством направлена в Госдеп нота с требованием принять меры для улучшения условий его содержания», — заявил дипломат.
Он также отметил, что по дипломатической линии продолжается работа по возвращению Ярошенко в Россию по гуманитарным соображениям.
Константин Ярошенко отбывает в США 20-летнее наказание по обвинению в попытке контрабанды наркотиков. 4 июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о письме Ярошенко, в котором он жалуется на пытки, допросы с пристрастием и отсутствие медицинской помощи в американской тюрьме.