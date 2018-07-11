Украинский телеканал наказали за концерт к 9 Мая

Украинский телеканал «Интер» оштрафовали на $150 тыс. за трансляцию концерта к 9 Мая

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал телеканал "Интер" на 4,046 млн гривен (более $154,4 тыс. по текущему курсу) за трансляцию концерта "Победа. Одна на всех" к 9 Мая. Такое решение было принято на заседании совета в среду.

"Нацсовет по телерадиовещанию принял решение оштрафовать телеканал "Интер" на 4,046 млн гривен из-за концерта, который вещатель транслировал 9 мая по случаю Дня Победы над нацизмом. Решение было принято единогласно", — сообщило издание "Лига".

По мнению представителей Нацсовета, во время концерта имело место "разжигание ненависти", поэтому вещатель был оштрафован на сумму в размере 25% от лицензионного сбора.

Украинский телеканал "Интер" оказался в эпицентре очередного скандала в связи с анонсированным концертом "Победа. Одна на всех" к 9 Мая, где его ведущие критически прокомментировали процесс "декоммунизации" на Украине. Представители ультраправой партии "Национальный корпус" решили помешать трансляции концерта, запланированного на вечер среды. Утром 9 мая они заблокировали в Киеве редакцию канала на улице Дмитриевской, позднее был блокирован офис канала и на улице Щусева, а также административное здание на улице Бульварно-Кудрявской.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания также призывал телеканал "Интер" внести изменения в свою программу ко Дню Победы и прекратить "раскалывать общество и использовать ветеранов в качестве материала для пропаганды". Несмотря на призывы Нацсовета и возмущения радикалов, концерт в эфире телеканала начался вовремя и был показан в полном объеме.

На следующий день, 10 мая, представители "Национального корпуса" отправились к дому владельца телеканала Сергею Левочкину и устроили беспорядки. Радикалы подожгли файеры, нарисовали на здании граффити и оклеили стены плакатами с надписью "Интер" будет наш". Они также заявили, что теперь их акция против телеканала и его собственников будет долгосрочной.