Греция обнажила истинное отношение к России

Греция показала свое истинное отношение к России

«Не помню никогда подобного в наших отношениях». Такими словами политологи комментируют дипломатический скандал, устроенный Грецией — Афины высылают двух российских дипломатов. С чем связан подобный демарш Греции, кто за ним стоит и действительно ли эта страна настроена к России столь дружественно, как это принято считать?

В Греции разгорается небывалый для этой страны дипломатический скандал в отношении России. Афины решили выслать из страны сразу двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум, сообщила афинская газета Kathimerini со ссылкой на высокопоставленных источников в дипломатических кругах. По информации издания, одного из высылаемых россиян зовут Виктор Яковлев . Дипломатов подозревают во вмешательстве во внутренние дела страны, а также подрыве национальной безопасности.

Чуть позже информацию газеты подтвердил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос . «Греция продемонстрировала в своей многомерной политике, что она хочет хороших отношений со всеми государствами, но что все государства должны уважать международное право», — сказал Тзанакопулос. По его словам, «невозможно согласиться с поведением, которое не проявляет уважения к греческому государству». На вопрос, были ли приняты какие-либо меры, Тзанакопулос ответил: «Оценка заключается в том, что такое поведение было, и поэтому будут приняты необходимые меры».

Конечно, самой по себе высылкой двух дипломатов сейчас никого не удивишь — страны Запада за последние два года отправили на родину около двух сотен сотрудников российских посольств, и не меньше иностранных диппредставителей выгнала в ответ Россия. Однако для такой страны, как Греция, это небывалый скандал. До сегодняшнего дня высылок дипломатов РФ из Греции практически не было, а с такими громкими заявлениями в прессе — не было совсем. Да и российско-греческие отношения, казалось бы, отличались исключительным позитивом.

В этом году Россия и Греция отметили 190-летие установления дипотношений и 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Всего между Грецией и Россией действуют более 50 договоров. Как говорил по этому случаю посол России в Греции Андрей Маслов , дипломаты «работают в исключительно благоприятной общественно-политической обстановке». В интервью РГ он заверял, что греческие партнеры и общественное мнение относятся к России благожелательно и «при решении практических вопросов мы не испытываем здесь каких-либо проблем политико-дипломатического или организационного плана». Согласно различным соцопросам, Греция лидирует среди европейских стран по положительному отношению к России. По уровню доверия к президенту России Владимиру Путину греки также значительно опережают остальные страны Европы.

В прошлом году наметилась тенденция восстановления российско-греческой торговли после резкого падения в 2014-2015 годах. Одним из главных факторов роста стало наращивание поставок российского природного газа, который Афины закупили на 9,3 процента больше (2,9 млрд кубометров). Греческая сторона высказывалась поддержку южного маршрута поставок природного газа из России в Европу, которым могло бы стать продолжение газопровода «Турецкий поток» в Грецию и затем в Италию . Помимо этого стороны взаимодействуют в банковском секторе, транспорте, судоходстве, производстве и переработке продовольствия, строительстве и сфере высоких технологий, а также энергетики и туризма.

И вдруг на этом безоблачном фоне возникает такой скандал. Причем Kathimerini отмечает, что этот случай указывает на напряженные отношения между странами, которые сложились за последние два года, связанные с общей обстановкой в регионе. И таким образом Афины решили ответить «на ряд согласованных шагов по расширению влияния России в Греции».

Греческий журналист, корреспондент телеканала МЕГА Афанасий Авгеринос отметил, что Греция и Кипр — две единственные европейские страны, которые имели традиционно близкие духовые связи с Россией. Эти отношения уважались даже во времена холодной войны. «Однако, к сожалению, сегодняшнее наше правительство не способно выдерживать даже эти компромиссные позиции прежних правителей. Они систематически идут на ухудшение отношений с Россией. В последние годы обе столицы обменивалась очень теплыми словами, но я боюсь, что со стороны наших правителей они ничего не означают», — заявил Авгеринос газете ВЗГЛЯД . Он напомнил о прежних высылках греками российских дипломатов, но без широкой огласки. Такие случаи, например, были в 2016 и 2017 годах.

Звучавшие ранее в адрес России многообещающие заявления со стороны греческих руководителей на деле ничего не означают, «потому что независимого государства под именем Греция не существует», — подчеркнул собеседник. «Греция — это долговая колония. Политические и государственные руководители не в состоянии принимать независимые решения. Правительство Греции всё активнее подчиняется американской воле. Не случайно, что вместо одной американской базы в Греции строится уже три», — отметил Авгеринос.

Антироссийские настроения в стране начали усиливаться два года назад с момента приезда в Грецию американского дипломата Джеффри Пайетта, который до этого (с 2013 по 2016 годы) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов Евромайдана. «Он смог углубить раскол между Россией и Украиной. Я почти уверен, что с такой же миссией он приехал из Киева в Грецию», — подчеркнул Авгеринос.

Сейчас у нас, к сожалению, правители только делают вид, что дружат с Россией, обманывая таким образом собственных избирателей, указал грек. Нынешние факты таковы, что между двумя странами нет больших проектов. Разговоры о трубопроводе и других энергетических нитях ушли с повестки дня. В этой ситуации он назвал естественным, что дружеские отношения между дипломатами и представителями двух обществ «уже не разрешены». «Вашингтону очень мешает мягкая сила России на территории Греции. Это религиозные отношения и туризм. Поэтому я не удивляюсь, что среди причин высылки дипломатов упоминается Афон. Недавно к Афону проявил большой интерес господин Пайетт, который посетил его уже в этом году. Десятки лет американского посла не было на Афоне», — напомнил Авгеринос.

Свою роль могло сыграть и не слишком хорошее отношение к России главы МИД Греции Никоса Кодзиаса, отметил собеседник. До своего назначения он ратовал за дружбу с РФ, однако после его позиция несколько изменилась. Согласно неподтвержденным данным, такое изменение могло произойти в связи с какой-то личной обидой министра.

Завсектором изучения Евросоюза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин отметил, что СМИ преподносили отношения России и Греции как некоторую историю успеха, «но на самом деле было много негативных моментов». В период с 2009 по 2011 годы — во времена премьерства Георгиоса Папандреу — было сорвано несколько проектов в сфере энергетики. «Тем не менее обе стороны старались не выносить сор из избы. После прихода к власти в 2014 году Алексиса Ципраса была некая эйфория по поводу того, что в будущем отношения начнут быстро развиваться, появятся новые совместные торговые и инвестиционные проекты. Тогда еще Ципрас приезжал в Москву , выступал с открытой лекцией в МГИМО и рассказывал насчет того, что „мы приехали посеять семена, которые взрастут через несколько лет“. Однако особо ничего не произошло за эти годы. Совместных проектов практически нет», — сказал Квашнин газете ВЗГЛЯД. Более того, сейчас Греция участвует в проектах по разработке шельфового газа вместе с Израилем и Кипром, которые стоят поперек российским интересам.

Что касается самого инцидента, то главной причиной, по мнению Квашнина, мог стать македонский вопрос. Тем более недавно Афины и Скопье пришли к компромиссу по поводу переименования Македонии в Северную Македонию, что отрывает стране дорогу на вступление в НАТО . «Есть и другие версии. Например, о том, что это эхо „дела Скрипалей“. Многие страны вслед за Великобританией провели высылку российских дипломатов. В то время Греция не последовала этому примеру, но после нового отравления в Эймсбери Афины решили идти в фарватере общей европейской политики», — полагает эксперт.

По мнению высокопоставленных дипломатических источников газеты Kathimerini, действия Москвы подрывают дружбу двух народов и образ России в Греции, «поскольку они являются частью систематических попыток нарушить суверенитет страны и международное право». Примером этому называются попытки вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности по вопросу о номенклатуре с Республикой Македония.

В то же время дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России, и возможная ответная высылка Москвой греческих дипломатов «приведет к дальнейшему рецидиву». Греческие чиновники также попытались смягчить проблему, заявив, что высылка связана с конкретным инцидентом, а не с отношениями двух стран. «Я должен сказать, что это не имеет ничего общего с нашими более широкими отношениями с Россией. Вы помните, что в случае со Скрипалями у нас была другая линия, мы отказались выслать дипломатов», — сказал правительственный чиновник.

Однако попытки греков смягчить эффект не умаляют серьезности демарша. Вот и в российском МИДе не стали медлить с первичной реакцией на греческий шаг и пообещали ответную высылку дипломатов. «По сложившейся практике, в аналогичных случаях следует зеркальный ответ», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Уж от кого-кого, а от греков мы не ждали такого. Вначале вылили в прессу, затем официально подтвердили. Когда такие вещи вначале объявляются в печати — это имеет политическую оценку. Если они хотели бы кого-то выслать без демарша — могли бы сделать это по-тихому, без привлечения СМИ», — заявил газете ВЗГЛЯД бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

«Думаю, греки сделали такой шаг под давлением американцев, вряд ли это личная инициатива правительства Греции, — предположил собеседник. — Надеюсь, что этот недружественных шаг все же не ударит по двусторонним отношениям. Своим дипломатические позиции в Греции мы не теряем, для нас это не критично. Они выслали двух дипломатов, и мы вышлем двух, что поделать».

Можно в этой высылке увидеть и другой подтекст. Как отмечает Kathimerini, дипломатов обвиняют в том, что они пытались распространять негативную информацию о Греции, оказывать влияние на муниципалитеты, митрополитов и Афон, прилагали «скоординированные усилия по расширению влияния России в Греции посредством деятельности Императорского православного палестинского общества», а также безуспешно попытались подкупить правительственных чиновников. То есть фактически россиян обвинили в ведении разведдеятельности, просто в очень завуалированной форме. Насколько это соответствует действительности, можно только догадываться, однако в связи с такими обвинениями шпионский аспект в этом скандале все же есть.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов отметил, что такие упреки действительно смахивают на обвинения в шпионаже. «Но у нас ведь с Грецией спокойные и ровные отношения, о какой разведывательной работе против неё может идти речь, всё делается фактически прозрачно», — рассказал он газете ВЗГЛЯД. В связи с этим он также выразил мнение, что за этим могут стоять США, которые переносят противостояние своих спецслужб с российскими и в Грецию. «Сегодня нет в Европе ни одной специальной службы, которая не работала бы под контролем своих американских коллег. Безусловно, греческие силовики согласовывали эти вопросы с американцами», — уверен он.