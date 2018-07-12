Тимошенко позарилась на Крым

«Нам нужен мир», — заявила она на встрече с ветеранами боевых действий в Донбассе.

По ее мнению, достичь его, «вернув» в состав Украины Крым и Донбасс, можно лишь путем переговоров в рамках Будапештского меморандума и за счет создания в стране мощной армии, которая сумеет «прекратить» войну.

Также Тимошенко сообщила, что она и ее однопартийцы «отработали видение» того, как именно Украина сможет «приобрести» мир, Крым и Донбасс и вскоре представят его общественности.

При этом лидер «Батькивщины» посетовала, что в условиях войны, а также «убивающей» Украину коррупции и непрофессионального руководства «очень трудно строить страну и двигаться вперед», почему Украине и нужен мир.