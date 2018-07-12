Ещё
Тимошенко позарилась на Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко позарилась на Крым 

Рамблер 9 часов назад
Мир на Украину принесут переговоры и мощная армия, уверена депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, которую цитирует пресс-служба возглавляемой ею партии «Батькивщина».
«Нам нужен мир», — заявила она на встрече с ветеранами боевых действий в Донбассе.
По ее мнению, достичь его, «вернув» в состав Украины Крым и Донбасс, можно лишь путем переговоров в рамках Будапештского меморандума и за счет создания в стране мощной армии, которая сумеет «прекратить» войну.
>> Раскрыты планы Запада по войне в Крыму
Также Тимошенко сообщила, что она и ее однопартийцы «отработали видение» того, как именно Украина сможет «приобрести» мир, Крым и Донбасс и вскоре представят его общественности.
При этом лидер «Батькивщины» посетовала, что в условиях войны, а также «убивающей» Украину коррупции и непрофессионального руководства «очень трудно строить страну и двигаться вперед», почему Украине и нужен мир.
Комментарии305  Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС54
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии139
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом166
Путин нашел для Мутко новую работу47
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения24
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение