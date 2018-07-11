Порошенко может встретиться с Трампом

СМИ: Порошенко и Трамп могут встретиться в Брюсселе

По словам одного из собеседников интернет-издания, уже достигнуто предварительное согласие о проведении коротких переговоров.

Как отмечается, администрация Порошенко не обнародует его детальный график. Известно, что он прибудет в бельгийскую столицу уже в среду, 11 июля, и примет участие в совместном ужине лидеров стран—членов альянса.