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Порошенко может встретиться с Трампом
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СМИ: Порошенко и Трамп могут встретиться в Брюсселе 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Президенты Украины и США Пётр Порошенко и Дональд Трамп рассматривают возможность встречи на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников интернет-издания, уже достигнуто предварительное согласие о проведении коротких переговоров.
Как отмечается, администрация Порошенко не обнародует его детальный график. Известно, что он прибудет в бельгийскую столицу уже в среду, 11 июля, и примет участие в совместном ужине лидеров стран—членов альянса.
Ранее Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и российского лидера Владимира Путина.
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