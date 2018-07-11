Порошенко может встретиться с Трампом

Президенты Украины и США Пётр Порошенко и Дональд Трамп рассматривают возможность встречи на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников интернет-издания, уже достигнуто предварительное согласие о проведении коротких переговоров.
Как отмечается, администрация Порошенко не обнародует его детальный график. Известно, что он прибудет в бельгийскую столицу уже в среду, 11 июля, и примет участие в совместном ужине лидеров стран—членов альянса.
Ранее Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и российского лидера Владимира Путина.