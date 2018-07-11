Греция объяснила высылку российских дипломатов

Правительство Греции объяснило высылку российских дипломатов неуважением

Официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос 11 июля подтвердил информацию о высылке российских дипломатов. Заявление он сделал в эфире телеканала Skai.

«Греция продемонстрировала в своей многомерной политике, что она хочет хороших отношений со всеми государствами, но при этом все государства должны уважать международное право. Правительство настаивает на том, что невозможно согласиться с поведением, которое не проявляет уважения к греческому государству», — сказал Тзанакопулос.

Ранее в греческих СМИ появилась информация о высылке двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум россиянам. Официальная формулировка — «за противоправные действия против национальной безопасности». Журналисты сообщали о неких попытках дипломатов наладить контакт с представителями греческих властей и церкви.

Брюсселе. российском МИД заявили, что страна на недружественные действия ответит зеркально. То есть также вышлет двух греческих дипломатов. В Госдуме предположили, что своими действиями Греция пытается улучшить свою позицию на международной арене, поэтому высылку организовала в день старта саммита НАТО