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Греция объяснила высылку российских дипломатов
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Правительство Греции объяснило высылку российских дипломатов неуважением 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос 11 июля подтвердил информацию о высылке российских дипломатов. Заявление он сделал в эфире телеканала Skai.
«Греция продемонстрировала в своей многомерной политике, что она хочет хороших отношений со всеми государствами, но при этом все государства должны уважать международное право. Правительство настаивает на том, что невозможно согласиться с поведением, которое не проявляет уважения к греческому государству», — сказал Тзанакопулос.
Ранее в греческих СМИ появилась информация о высылке двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум россиянам. Официальная формулировка — «за противоправные действия против национальной безопасности». Журналисты сообщали о неких попытках дипломатов наладить контакт с представителями греческих властей и церкви.
В российском МИД заявили, что страна на недружественные действия ответит зеркально. То есть также вышлет двух греческих дипломатов. В Госдуме предположили, что своими действиями Греция пытается улучшить свою позицию на международной арене, поэтому высылку организовала в день старта саммита НАТО в Брюсселе.
Ранее греческие дипломаты подчеркнули, что решение Афин относится исключительно к действиям четырех названных человек, и не должно отразиться на общем хорошем отношении Греции к России.
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