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Президент Туркмении стал рэпером 

Lenta.ru 11 июля 2018
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, ушедший в отпуск, вместе со своим внуком Керимгулы записал рэп-композицию. Видео публикует «Хроника Туркменистана».
Туркменский лидер сыграл на гитаре, после чего перешел к синтезатору и зачитал свой куплет композиции на туркменском языке. Керимгулы исполнил отведенную ему часть песни на английском.
Стихотворение Sportly Türkmenistan («Спортивный Туркменистан»), которое легло в основу композиции, написал сам Гурбангулы Бердымухамедов. Аранжировкой занимался его внук. Песня посвящена предстоящему международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», в котором ожидается участие главы государства, достижениям туркменского спорта и красоте природы страны.
Гурбангулы Бердымухамедов и его внук уже занимались художественным творчеством — они писали стихи. А в марте жителям страны была продемонстрирована видеозапись, на которой глава государства исполняет песню «Каракум» советской группы «Круг».
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