Президент Туркмении стал рэпером

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов , ушедший в отпуск, вместе со своим внуком Керимгулы записал рэп-композицию. Видео публикует «Хроника Туркменистана».

Туркменский лидер сыграл на гитаре, после чего перешел к синтезатору и зачитал свой куплет композиции на туркменском языке. Керимгулы исполнил отведенную ему часть песни на английском.

Стихотворение Sportly Türkmenistan («Спортивный Туркменистан»), которое легло в основу композиции, написал сам Гурбангулы Бердымухамедов. Аранжировкой занимался его внук. Песня посвящена предстоящему международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», в котором ожидается участие главы государства, достижениям туркменского спорта и красоте природы страны.

Гурбангулы Бердымухамедов и его внук уже занимались художественным творчеством — они писали стихи. А в марте жителям страны была продемонстрирована видеозапись, на которой глава государства исполняет песню «Каракум» советской группы «Круг».