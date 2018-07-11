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Венгра обвинили в шпионаже в пользу России
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Венгерского члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Национальная Служба Новостей
3 часа назад
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Фото: nsn.fm
Член
Европарламента
от
Венгрии
Бела Ковакс обвиняется в шпионаже в пользу Росиии. По делу проходит судебное разбирательство, сообщает
Sky News
.
Утверждается, что Ковакс снабжал российскую разведку информацией о встречах
Евросоюза
, касающихся
России
.
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