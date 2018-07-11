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Венгра обвинили в шпионаже в пользу России
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Венгерского члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: nsn.fm
Член Европарламента от Венгрии Бела Ковакс обвиняется в шпионаже в пользу Росиии. По делу проходит судебное разбирательство, сообщает Sky News.
Утверждается, что Ковакс снабжал российскую разведку информацией о встречах Евросоюза, касающихся России.
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