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Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
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Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пообещал стать "худшим врагом" российского лидера Владимира Путина, если отношения Москвы и Вашингтона "не будут работать". Об этом сообщает CNBC News.
По его словам, если наладить отношения между Россией и США "не получится" и переговоры с Путиным "перестанут работать", он станет "злейшим врагом" российского президента.
Он также добавил, что "уживаться с Путиным и ладить с Россией это хорошо".
Однако, Трамп подчеркнул, что в отличии от своего предшественника Барака Обамы, он относиться к России "более жестко".
Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным.
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