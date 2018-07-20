Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина 

Президент США Дональд Трамп пообещал стать "худшим врагом" российского лидера Владимира Путина, если отношения Москвы и Вашингтона "не будут работать". Об этом сообщает CNBC News.
По его словам, если наладить отношения между Россией и США "не получится" и переговоры с Путиным "перестанут работать", он станет "злейшим врагом" российского президента.
Он также добавил, что "уживаться с Путиным и ладить с Россией это хорошо".
Однако, Трамп подчеркнул, что в отличии от своего предшественника Барака Обамы, он относиться к России "более жестко".
Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным.