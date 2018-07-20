Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина

По его словам, если наладить отношения между Россией и США "не получится" и переговоры с Путиным "перестанут работать", он станет "злейшим врагом" российского президента.

Он также добавил, что "уживаться с Путиным и ладить с Россией это хорошо".

Однако, Трамп подчеркнул, что в отличии от своего предшественника Барака Обамы , он относиться к России "более жестко".

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным.