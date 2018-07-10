Ещё
Иностранная игра про «Курск» возмутила пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети возмутились появлением иностранной игры про подлодку «Курск» 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: AFP
Компьютерная игра, основанная на трагической истории подводной лодки «Курск», возмутила многих блогеров в Сети. Они посчитали неуместным попытку авторов игры использовать сюжет с затонувшей субмариной.
«Объясните мне пожалуйста, я, видимо что-то не понимаю. «Курск» утонул сравнительно недавно, на нем погибло 118 человек, а тут мне предлагают поиграть в их гибель. Это глупость, подлость или нормальное течение времени?», — написал автор Telegram-канала Fingy missed everything.
Сюжет игры основан на реальных событиях. По словам разработчиков, в игре будут воссозданы реальные события затонувшей в Баренцевом море российской подводной лодки К-141 «Курск». Трагедия произошла в 2000 году.
«Это позволит не только погрузиться в атмосферу, но и узнать исторические факты. Кроме того, в Kursk будет важен выбор игрока, так как это повлияет на дальнейшие события. Главным героем будет шпион, задача которого — найти на подлодке секретные данные о революционных торпедах», — сообщается на сайте Play Ground.
Релиз Kursk состоится 11 октября для PC. На Xbox One и PS4 игра выйдет в начале следующего года.
Блогеры предложили разработчикам из польской компании JuJuBee, создавшей игру, продолжить традицию, написав новую игру на основе трагедии в Смоленске. Напомним, в 2010 году в авиакатастрофе погиб экс-президент Польши, один из лидеров партии «Право и справедливость» Лех Качиньский:
«Советуем ребятам из студии JuJuBee сосредоточиться на своих трагедиях и сделать, например, игру, где секретный шпион хайли лайкли из России проникает на борт Ту-154 с Качиньским, чтобы стащить чертежи секретного вооружения (в игре у Польши может быть секретное вооружение), а потом заодно в последней миссии ему нужно неудачно посадить самолет. А что? Если идти по хайповым темам, то до конца», — посоветовали автор Telegram-канала Медиатехнолог.
Добавим, что история подводной лодки «Курск» вдохновила многих музыкантов и режиссеров. За 18 лет о трагедии сняли одиннадцать фильмов (художественные и документальные) и написали песни музыканты Юрий Шевчук, Катерина Ксеньева, Гарик Сукачев и другие. В 2007 году в Финляндии появилась концептуальная дум-метал-группа KYPCK, вдохновленная трагедией российской подлодки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп подарит Путину «небольшой подарок» Подписи за запрет георгиевских лент начали собирать в Белоруссии Мэй захотела сохранить зону свободной торговли с ЕС после Brexit
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию311
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными27
В НАТО появится новый член185
Россиянам готовят новый налог167
Статус-6: российская торпеда Судного дня64
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение