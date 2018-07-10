Иностранная игра про «Курск» возмутила пользователей

В Сети возмутились появлением иностранной игры про подлодку «Курск»

Компьютерная игра, основанная на трагической истории подводной лодки «Курск», возмутила многих блогеров в Сети. Они посчитали неуместным попытку авторов игры использовать сюжет с затонувшей субмариной.

«Объясните мне пожалуйста, я, видимо что-то не понимаю. «Курск» утонул сравнительно недавно, на нем погибло 118 человек, а тут мне предлагают поиграть в их гибель. Это глупость, подлость или нормальное течение времени?», — написал автор Telegram-канала Fingy missed everything.

Сюжет игры основан на реальных событиях. По словам разработчиков, в игре будут воссозданы реальные события затонувшей в Баренцевом море российской подводной лодки К-141 «Курск». Трагедия произошла в 2000 году.

«Это позволит не только погрузиться в атмосферу, но и узнать исторические факты. Кроме того, в Kursk будет важен выбор игрока, так как это повлияет на дальнейшие события. Главным героем будет шпион, задача которого — найти на подлодке секретные данные о революционных торпедах», — сообщается на сайте Play Ground.

Релиз Kursk состоится 11 октября для PC. На Xbox One и PS4 игра выйдет в начале следующего года.