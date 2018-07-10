Иностранная игра про «Курск» возмутила пользователей

Компьютерная игра, основанная на трагической истории подводной лодки «Курск», возмутила многих блогеров в Сети. Они посчитали неуместным попытку авторов игры использовать сюжет с затонувшей субмариной.
«Объясните мне пожалуйста, я, видимо что-то не понимаю. «Курск» утонул сравнительно недавно, на нем погибло 118 человек, а тут мне предлагают поиграть в их гибель. Это глупость, подлость или нормальное течение времени?», — написал автор Telegram-канала Fingy missed everything.
Сюжет игры основан на реальных событиях. По словам разработчиков, в игре будут воссозданы реальные события затонувшей в Баренцевом море российской подводной лодки К-141 «Курск». Трагедия произошла в 2000 году.
«Это позволит не только погрузиться в атмосферу, но и узнать исторические факты. Кроме того, в Kursk будет важен выбор игрока, так как это повлияет на дальнейшие события. Главным героем будет шпион, задача которого — найти на подлодке секретные данные о революционных торпедах», — сообщается на сайте Play Ground.
Релиз Kursk состоится 11 октября для PC. На Xbox One и PS4 игра выйдет в начале следующего года.
Блогеры предложили разработчикам из польской компании JuJuBee, создавшей игру, продолжить традицию, написав новую игру на основе трагедии в Смоленске. Напомним, в 2010 году в авиакатастрофе погиб экс-президент Польши, один из лидеров партии «Право и справедливость» Лех Качиньский:
«Советуем ребятам из студии JuJuBee сосредоточиться на своих трагедиях и сделать, например, игру, где секретный шпион хайли лайкли из России проникает на борт Ту-154 с Качиньским, чтобы стащить чертежи секретного вооружения (в игре у Польши может быть секретное вооружение), а потом заодно в последней миссии ему нужно неудачно посадить самолет. А что? Если идти по хайповым темам, то до конца», — посоветовали автор Telegram-канала Медиатехнолог.
Добавим, что история подводной лодки «Курск» вдохновила многих музыкантов и режиссеров. За 18 лет о трагедии сняли одиннадцать фильмов (художественные и документальные) и написали песни музыканты Юрий Шевчук, Катерина Ксеньева, Гарик Сукачев и другие. В 2007 году в Финляндии появилась концептуальная дум-метал-группа KYPCK, вдохновленная трагедией российской подлодки.