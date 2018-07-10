Ещё
Британцы начали искать «Новичок» в третьем городе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британцы начали искать «Новичок» в третьем городе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Британские власти опасаются, что нервно-паралитическое вещество класса «Новичок» могло попасть в третий город графства Уилтшир. Об этом сообщает The Telegraph.
Газета пишет, что ранее эксперты изучали лишь объекты в Солсбери, где веществом отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также в Эймсбери, где жила пара отравившихся британцев. Теперь же специалисты забрали на проверку машину врача скорой помощи из Суиндона.
>> Первая жертва "Новичка": отравившаяся британка скончалась
Как отмечается, Кит Миллс был в числе тех, кто работал с Дон Стерджесс, которая позднее скончалась от «Новичка». Сам он был признан «чистым» от токсина, однако проверить решили его одежду и автомобиль. Его Audi для этого увезли в лабораторию Портон-Даун.
Издание сообщает, что Миллс уже три года работает в санитарной авиации графства. Суиндон, где проживает мужчина, располагается примерно в 60 километрах от Солсбери.
Ранее в МВД заявляли, что угроза от «Новичка» «для общества остается низкой».
30 июня пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Их положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали. Стерджесс умерла 9 июля, Роули находится в критическом состоянии. По сведениям источников СМИ, британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок», или шприц с остатками вещества.
В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». По словам главы ведомтсва Гэвина Уильямсона, «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Москва обвинения отвергает.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию353
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными32
В НАТО появится новый член183
Статус-6: российская торпеда Судного дня89
Россиянам готовят новый налог167
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение