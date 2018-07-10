Ещё
НАТО окажет помощь Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг не смог назвать сроки вступления Грузии в НАТО 

РИА Новости 10 июля 2018
Фото: РИА Новости
НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь и готовить ее к будущему членству в альянсе, заявил в интервью грузинскому Первому каналу генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что не может назвать конкретные сроки вступления страны в организацию.
"НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь и готовить ее к будущему членству в альянсе", — приводит слова Столтенберга ТВ.
По его словам, альянс поддерживает стремление и желание Грузии стать членом НАТО. Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры стран-членов НАТО на этот раз вновь подтвердят озвученное на Бухарестском саммите в 2008 году решение о том, что Грузия станет членом альянса.
"Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус. Для этого требуется согласие всех стран НАТО, которого на сегодня у нас нет. Нам нужно сосредоточиться на том, как использовать все то, что у нас есть. НАТО представлена в Грузии. Это главное. Проводятся учения, и Грузия участвует в операциях НАТО. Я не могу сказать, когда Грузия станет членом альянса, но уверен, что страна станет членом НАТО, как это было сказано в Бухаресте, и лидеры повторят это и в этом году", — отметил Столтенберг в интервью.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС81
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом176
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Путин нашел для Мутко новую работу62
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение