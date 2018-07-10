Трамп приготовил «маленький подарок» для Путина 

Президент США Дональд Трамп приготовил «маленький подарок» для российского лидера Владимира Путина, об этом он заявил журналистам в преддверии своего европейского турне.
«У меня действительно есть маленький подарок для него (Путина. — RT), но вы узнаете, что это за подарок, только когда я его вручу», — приводит слова Трампа New York Daily News.
Ранее Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина своим соперником.
Также американский лидер отметил, что запланированная на 16 июля в Хельсинки встреча с российским коллегой может оказаться самой простой частью его европейского турне.