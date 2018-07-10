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В НАТО появится новый член
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В НАТО появится новый член 

Lenta.ru 1 час назад
Еще одну страну пригласят в НАТО во время саммита стран-членов альянса, заявил его генсек Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.
«Союзники по НАТО объявят на саммите о приглашении Македонии», — сказал он. По словам Столтенберга, страна станет тридцатым членом Североатлантического альянса.
Ранее в македонском МИД заявляли, что страна ожидает приглашения в альянс 11-12 июля, когда состоится встреча лидеров стран НАТО, писало Reuters.
В июне Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики, ее новое название — Республика Северная Македония. 5 июля парламент страны во второй раз утвердил это соглашение, преодолев вето президента страны Георге Иванова. Македонцам также нужно будет внести правки в конституцию, референдум по этому вопросу запланирован на осень.
После утверждения документа в том числе греческой стороной, Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией, хотя в 2011-м Международный суд ООН принял решение, что Афины не имеют права этого делать.
Спор о названии страны начался в 1991 году после того, как Македония получила независимость от Югославии. Название страны не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием и новая страна могла бы на нее претендовать.
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