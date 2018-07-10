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В Раде объявили об убийстве Украины
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В Раде объявили об убийстве Украины
В Раде объявили об убийстве Украины

В Раде объявили об убийстве Украины 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: © Fotolia / pioregur
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал требования Международного валютного фонда. Он заявил, что новое повышение цен на газ на Украине — это "убийство страны".
По словам народного депутата, все рассказы о том, что на Украине необходимо снова повышать цены на газ, чтобы они были как в Англии или Италии, — это настоящий бред. Политик напомнил, что в Незалежной самые высокие тарифы на "голубое топливо" по отношению к доходам населения.
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Рабинович уточнил, что ни в одной европейской стране граждане не тратят на ЖКХ столько, сколько платят украинцы. Политик предупредил: если тарифы на газ все-таки повысят — это в буквальном смысле убьет жителей страны.
Нововведение неизбежно приведет к тому, что денег на еду у украинцев просто не останется, передает телеканал "112 Украина". "Рассказывать, что нам надо еще повышать цену на газ, чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье и убийство страны", — сказал парламентарий.
Более того, Рабинович указал на проблемы с "Киевводоканалом". Дело в том, что на Украине могут возникнуть серьезные трудности с водой, так как единственное в стране предприятие по производству хлора для обеззараживания воды было закрыто.
Напомним, что повышение на Украине тарифов на газ — ключевое требование Международного валютного фонда. Если его не выполнить, Киев не получит от учреждения ни цента.
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