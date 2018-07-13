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Кто в НАТО хозяин?
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Кто в НАТО хозяин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит НАТО, который был призван продемонстрировать единство и способность союзников находить согласие, завершился в четверг попытками президента США Дональда Трампа заново начать обсуждение уже, как казалось, согласованного накануне решения и разночтениями, что же стало предметом договоренностей. Трамп заявил, что союзники должны быстрее повышать расходы на оборону, возможно, даже больше 2%, европейцы же считают, что разговор идет лишь о подтверждении прежних показателей.
Снова о деньгах
Второй день саммита, согласно программе, планировалось посвятить переговорам с Украиной и Грузией, а также обсуждению ситуации в Афганистане. Однако, как и в первый день, все карты спутал президент США, который в свойственной ему манере внес в переговоры динамику и напор.
По информации источников в национальных делегациях, Трамп на заседании по Украине и Грузии внезапно сменил тему и решил вернуться к обсужденному накануне вопросу распределения финансовой нагрузки — в одобренной в среду совместной декларации было подтверждено, что к 2024 году страны должны расходовать 2% их ВВП на оборону.
И если в первый день главной новостью стали формально не относящиеся к повестке саммита НАТО заявления Трампа о "Северном потоке-2", то на второй день фокус внимания переключился на вопрос, были ли согласованы — официально или неофициально — обязательства выйти за рамки целевого показателя в 2%.
Сам Трамп на спешно созванной пресс-конференции заявил, что "все согласились существенно повысить свои обязательства", и страны "платят деньги, которые они никогда не платили раньше". Он также заявил, что сроки достижения показателей должны быть ускорены.
"Я думаю, мы все почувствовали, что не закончили нашу дискуссию о распределении бремени. Мы чувствовали, что нам нужно еще немного времени, чтобы закончить дискуссию. Поэтому мы добавили сессию и провели дополнительную встречу", — так генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил журналистам, что же произошло на утреннем заседании. Он отметил, что "все союзники согласились удвоить свои усилия". По его словам, с прошлого года увеличение расходов со стороны стран альянса, благодаря активной позиции Трампа, составило 41 миллиард долларов.
"Это показывает, что четкое послание президента Трампа оказывает влияние", — отметил Столтенберг.
Но послание американского лидера за время саммита "удвоилось": он подтвердил, что обозначил для НАТО в перспективе новую планку расходов — 4%, и ясно дал понять, что "США будут недовольны", если "значительного увеличения не произойдет". Жесткость в вопросе финансирования Трамп, как опытный бизнесмен и переговорщик, компенсировал примирительными заявлениями о приверженности НАТО, вере в альянс, его пользе для США и отсутствии необходимости выходить из организации.
Однако на проходивших параллельно национальных брифингах лидеры европейских стран отрицали взятие на себя каких-либо обязательств повышать расходы на оборону выше, чем было уже обговорено.
По словам французского президента Эммануэля Макрона, в опубликованном накануне заявлении был ясно подтвержден прежний показатель. Канцлер Германии Ангела Меркель дипломатично ответила, что процесс увеличения расходов "идет уже длительное время", а премьер Италии Джузеппе Конте сказал, что ему неизвестно о каких-либо решениях по новым расходам".
Предвкушение в Хельсинки
Не меньший интерес, чем разногласия по расходам на оборону, вызывала и предстоящая в понедельник встреча Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент заявил, что воспринимает российского президента не как врага, а как соперника, но не исключил, что однажды, возможно, он станет другом.
"Вопрос не в том, друг он или враг, он соперник. Он представляет Россию, а я представляю США. Может быть, он однажды станет другом", — сказал Трамп журналистам.
Президент США также заявил, что ждет встречи и что переговоры могут оказаться продуктивными, а могут и нет. "Я жду встречи, посмотрим, что произойдет… Похоже, будет большая программа, и это займет много времени. Посмотрим, к чему это приведет, но это может оказаться продуктивным, чем-то очень продуктивным. А может и нет. Но я думаю, встреча с Путиным — это отлично", — отметил он.
Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопрос о предполагаемом "вмешательстве" РФ в американские выборы.
"Думаю, мы идем на эту встречу, не ожидая многого. Мы хотим прояснить (вопрос о) Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве, я задам этот вопрос снова. Но мы также будем обсуждать другие вопросы. Мы будем говорить об Украине", — заявил американский лидер в Брюсселе.
Грузия и Украина
На фоне дискуссий вокруг расходов и обсуждения саммита в Хельсинки на второй план, казалось, ушла тематика Украины и Грузии, по итогам переговоров с которыми в четверг были приняты две декларации, по содержанию перекликающиеся с тезисами, утвержденными в общем коммюнике саммита накануне.
В новом документе заявлено, что "НАТО и Грузия готовы к дальнейшему укреплению сотрудничества, в том числе в рамках следующих учений в марте 2019 года".
Стороны договорились "рассмотреть вопрос о дальнейшем укреплении сотрудничества в области киберобороны", взаимодействия с Военно-морскими силами НАТО. "Мы также с нетерпением ожидаем будущего участия Грузии в операции "Морской страж" (Sea Guardian)", — говорится в коммюнике.
Операцию "Морской страж" с командным пунктом в британском Нортвуде НАТО начала в 2016 году. Целью операции является контроль ситуации с безопасностью в Средиземном море.
"Грузия вновь заявляет о своей решимости добиться членства в НАТО, что является одним из ее главных приоритетов внешней политики и политики в области безопасности…Союзники по НАТО подтверждают свое решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, о том, что Грузия станет членом Североатлантического альянса", — говорится в сообщении.
НАТО и Украина в свою очередь поднимали на саммите вопрос возможной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.
"Главы государств и правительств НАТО и Украины приняли к сведению недавние обсуждения в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция — ред.) на пути к полному выполнению минских соглашений. Они также обсудили перспективы возможных разрешенных ООН миротворческих сил в Донбассе", — отмечается в сообщении.
"Стороны подчеркнули, что миротворческие силы должны поддерживать и способствовать полному выполнению минских соглашений с четким мандатом по обеспечению безопасности на всей территории зоны конфликта, вплоть до украинско-российской границы", — указывается в документе.
Афганистан
Саммит НАТО также принял ожидаемое решение продлить финансирование программы поддержки афганских сил до 2024 года. В согласованном по итогам саммита заявлении говорится, что союзники намерены и далее "поддерживать небоевую миссию "Решительная поддержка", которая обеспечивает подготовку, консультирование и помощь афганским органам безопасности".
"Наши текущие обязательства по финансированию — до 2020 года. Сейчас мы решили финансировать до 2024 года … Точные цифры меняются из года в год. Но обязательства близки или составляют 1 миллиард долларов", — сообщил Столтенберг.
По его словам, средства и инструкторы, которые будут предоставлены в рамках программы, задействуют в трех ключевых областях: силы специального назначения, новые ВВС и развитие командных структур.
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