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В парламенте посмеялись над Мэй
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Речь Мэй после отставки Джонсона насмешила парламент 

Рамблер 4 часа назад
Речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте после отставок двух членов правительства Дэвида Дэвиса и Бориса Джонсона встретили смехом. Об этом сообщает РИА «Новости».
После слов Терезы Мэй о том, что бывший глава МИД Борис Джонсон страстно продвигал интересы Великобритании, зал разразился хохотом, после чего парламентариев призвали к ответу.
Члены парламента снова засмеялись после того, как Мэй заявила, что предложенные Евросоюзом варианты по Brexit неприемлемы, а предложенный ею вариант бросает вызов ЕС.
Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис покинул правительство 8 июля, 9 июля в отставку подал министр иностранных дел Борис Джонсон. Оба министра были не согласны с предложенным Терезой Мэй планом соглашения по выходу из Евросоюза.
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