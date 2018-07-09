В парламенте посмеялись над Мэй

Речь Мэй после отставки Джонсона насмешила парламент

После слов Терезы Мэй о том, что бывший глава МИД Борис Джонсон страстно продвигал интересы Великобритании, зал разразился хохотом, после чего парламентариев призвали к ответу.

Члены парламента снова засмеялись после того, как Мэй заявила, что предложенные Евросоюзом варианты по Brexit неприемлемы, а предложенный ею вариант бросает вызов ЕС.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис покинул правительство 8 июля, 9 июля в отставку подал министр иностранных дел Борис Джонсон. Оба министра были не согласны с предложенным Терезой Мэй планом соглашения по выходу из Евросоюза.