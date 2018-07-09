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Джонсон сделал заявление после отставки
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Джонсон сделал заявление после отставки 

Рамблер 1 час назад
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил причины своей отставки в письме премьер-министру страны Терезе Мэй, сообщает РИА «Новости». Отсканированное изображение документа опубликовано на сайте «Би-би-си».
>> Борис Джонсон ушел в отставку
В письме Джонсон заявил, что Великобритания движется к тому, чтобы стать колонией, а мечта о Brexit умирает из-за того, что стране придется смириться с нормами европейского права, которые ей навязываются.
«В этом смысле мы по-настоящему движемся к статусу колонии — и многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой конкретной договоренности», — пишет Джонсон.
По словам Джонсона, Brexit «должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вовне глобальной экономики», однако мечта «задохнулась в ненужных сомнениях в самих себе».
Борис Джонсон отметил, что «неспетая песня» правительства Великобритании «застряла у него в горле».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что причиной отставки главы МИД Бориса Джонсона и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, стало их несогласие с планом по переговорам о выходе из ЕС.
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