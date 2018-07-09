Джонсон сделал заявление после отставки

В письме Джонсон заявил, что Великобритания движется к тому, чтобы стать колонией, а мечта о Brexit умирает из-за того, что стране придется смириться с нормами европейского права, которые ей навязываются.

«В этом смысле мы по-настоящему движемся к статусу колонии — и многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой конкретной договоренности», — пишет Джонсон.

По словам Джонсона, Brexit «должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вовне глобальной экономики», однако мечта «задохнулась в ненужных сомнениях в самих себе».

Борис Джонсон отметил, что «неспетая песня» правительства Великобритании «застряла у него в горле».