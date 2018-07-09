«Критическая масса накоплена»

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Почему глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон © Daniel LEAL-OLIVAS AFP
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за расхождения в позициях с главой правительства Терезой Мэй по вопросу брексита. Принятый ею 6 июля план не устроил как главу МИД, так и министра по выходу королевства из Евросоюза Дэвида Дэвиса, который покинул свой пост накануне. Отставка Джонсона стала шестой в кабинете Мэй за последние восемь месяцев. Опрошенные RT эксперты считают, что Лондон стоит на пороге серьёзного политического кризиса, и чем ближе брексит, тем выше риски у Мэй лишиться премьерского кресла.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Такой шаг стал результатом разногласий между ним и главой правительства Соединённого Королевства Терезы Мэй по вопросу брексита. За день до этого по этому же поводу в отставку подал министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.
«Сегодня днём премьер-министр приняла отставку министра иностранных дел Бориса Джонсона» — говорится в официальном заявлении.
План выхода Великобритании из ЕС был согласован в резиденции премьер-министра в пятницу, 6 июля. Он предполагает после брексита создание зоны свободной торговли между королевством и ЕС. Отмечается, что на этой же встрече приняли решение о коллективной ответственности за реализацию плана — министры обязаны его исполнять или уйти в отставку.
Конфликт в правящий кругах Великобритании после принятия этого плана обострился. В воскресенье министр по выходу королевства из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что план не отвечает интересам страны и обратился к Мэй с просьбой освободить его от должности.
Комментируя обе отставки, Тереза Мэй сказала об отсутствии согласия с министрами по алгоритму выполнения результатов исторического референдума 2016 года.
Кабинет министров Великобритании на встрече, посвящённой составлению плана по брекситу. Резиденция премьер-министра, 6 июля 2018 года © Joel Rouse/MOD Twitter

«Её больше заботит сохранение своей власти»

Отставка Джонсона стала шестой по счёту в кабинете Мэй за последние восемь месяцев. В начале ноября правительство покинул министр обороны Майкл Фэллон. СМИ связывали это с интригами в правительстве, а именно с его попытками избавиться от сторонников брексита. Спустя несколько дней команду Мэй покинула министр международного развития Великобртании Прити Патель. Её отставка, по данным BBC, связана с несколькими неофициальными встречами с высшим руководством Израиля.
Глава аппарата правительства, фактический заместитель премьер-министра, Дамиан Грей был вынужден уволиться в декабре 2017 из-за скандала с порнографией, обнаруженной на его компьютере. Спустя месяц министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир ушёл в отставку по состоянию здоровья. На следующий день правительство покинула и министр образования Великобритании Джастин Грининг.
Такая потеря членов кабинета вызывает резкую критику со стороны оппозиции. Наиболее влиятельным противников Терезы Мэй является Джереми Корбин, глава Лейбористской партии, находящейся сейчас в меньшинстве. После отставки Дэвиса он в Twitter обвинил Мэй в игнорировании интересов государства.
«Если на фоне царящего в правительстве хаоса она (Тереза Мэй. — RT) цепляется за свою должность, ясно, что её больше заботят сохранение власти и собственные интересы, а не служение гражданам нашей страны», — подчеркнул политик.

«Команда посыпалась»

То, что нынешний кабинет министров не отвечает предъявляемым ему требованиям, стало ясно сразу после инцидента в Солсбери, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. В разговоре с RT он указал на недостаток политического опыта британского премьер-министра.
«На самом деле команда Терезы Мэй просто посыпалась. Боюсь, сказалось отсутствие политического опыта у Терезы Мэй. Может, она была неплохим министром внутренних дел, но премьер-министром она наделала достаточное количество ошибок для того, чтобы накопить критическую массу перед отставкой. В её окружении это поняли и решили покинуть корабль, не дожидаясь бегства крыс», — сказал он.
Положение Терезы Мэй с каждым днём становится всё более шатким, отмечает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.
«Там (в британском парламенте. — RT) основные противоречия заключаются в том, как будет происходить брексит. Тереза Мэй — очень властный человек и ей поведение Джонсона вполне могло не нравиться. У Мэй уже давно большие проблемы и многие говорили о том, что все раздуваемые ей политические программы, в частности против России, направлены на отвлечение внимание от ситуации в её кабинете. Сейчас Мэй будет непросто, очевидно, что кресло под ней качается» — отметил эксперт.
Никакого удивления новость об уходе Джонсона не вызвала в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook отметила, что «вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй».
Между тем политический шторм в Лондоне вряд ли как-то отразится на отношениях Британии с Россией, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. ОН сомневается в изменении антироссийского курса королевства после ухода Джонсона.
«Не думаю, что будут какие-то резкие перемены во внешнеполитическом курсе Великобритании, включая его российский аспект. Слишком далеко зашли и в МИД, и в кабинете министров в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад. Однако шанс попытаться хотя бы частично исправить ситуацию, используя кадровые перемены, безусловно, появляется», — написал он в своей странице Facebook.
Напомним, выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. По итогам саммита глав стран Евросоюза, прошедшего в Брюсселе 28—29 июня, 27 государств блока (без Британии) согласовали итоговое заявление о брексите. Согласно документу, размещённому на сайте Европейского совета, страны призывают уточнить территориальные вопросы, в частности по Гибралтару, и достичь компромисса касательно границы между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией, входящей в состав Соединённого Королевства.
При этом миллионы британцев продолжают выступать против перемен. Так, более 100 тыс. человек вышли на улицы Лондона в двухлетнюю годовщину голосования по вопросу брексита. Они требовали повторного референдума, который позволил бы остановить процесс выхода из ЕС.
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