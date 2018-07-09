«Критическая масса накоплена»

Почему глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за расхождения в позициях с главой правительства Терезой Мэй по вопросу брексита. Принятый ею 6 июля план не устроил как главу МИД , так и министра по выходу королевства из Евросоюза Дэвида Дэвиса , который покинул свой пост накануне. Отставка Джонсона стала шестой в кабинете Мэй за последние восемь месяцев. Опрошенные RT эксперты считают, что Лондон стоит на пороге серьёзного политического кризиса, и чем ближе брексит, тем выше риски у Мэй лишиться премьерского кресла.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Такой шаг стал результатом разногласий между ним и главой правительства Соединённого Королевства Терезы Мэй по вопросу брексита. За день до этого по этому же поводу в отставку подал министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.

«Сегодня днём премьер-министр приняла отставку министра иностранных дел Бориса Джонсона» — говорится в официальном заявлении.

План выхода Великобритании из ЕС был согласован в резиденции премьер-министра в пятницу, 6 июля. Он предполагает после брексита создание зоны свободной торговли между королевством и ЕС. Отмечается, что на этой же встрече приняли решение о коллективной ответственности за реализацию плана — министры обязаны его исполнять или уйти в отставку.

Конфликт в правящий кругах Великобритании после принятия этого плана обострился. В воскресенье министр по выходу королевства из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что план не отвечает интересам страны и обратился к Мэй с просьбой освободить его от должности.

Комментируя обе отставки, Тереза Мэй сказала об отсутствии согласия с министрами по алгоритму выполнения результатов исторического референдума 2016 года.

Кабинет министров Великобритании на встрече, посвящённой составлению плана по брекситу. Резиденция премьер-министра, 6 июля 2018 года © Joel Rouse/MOD Twitter

«Её больше заботит сохранение своей власти»

Отставка Джонсона стала шестой по счёту в кабинете Мэй за последние восемь месяцев. В начале ноября правительство покинул министр обороны Майкл Фэллон . СМИ связывали это с интригами в правительстве, а именно с его попытками избавиться от сторонников брексита. Спустя несколько дней команду Мэй покинула министр международного развития Великобртании Прити Патель. Её отставка, по данным BBC, связана с несколькими неофициальными встречами с высшим руководством Израиля

Глава аппарата правительства, фактический заместитель премьер-министра, Дамиан Грей был вынужден уволиться в декабре 2017 из-за скандала с порнографией, обнаруженной на его компьютере. Спустя месяц министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир ушёл в отставку по состоянию здоровья. На следующий день правительство покинула и министр образования Великобритании Джастин Грининг

Такая потеря членов кабинета вызывает резкую критику со стороны оппозиции. Наиболее влиятельным противников Терезы Мэй является Джереми Корбин , глава Лейбористской партии , находящейся сейчас в меньшинстве. После отставки Дэвиса он в Twitter обвинил Мэй в игнорировании интересов государства.

«Если на фоне царящего в правительстве хаоса она (Тереза Мэй. — RT) цепляется за свою должность, ясно, что её больше заботят сохранение власти и собственные интересы, а не служение гражданам нашей страны», — подчеркнул политик. David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.



With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8 июля 2018 г.

«Команда посыпалась»

То, что нынешний кабинет министров не отвечает предъявляемым ему требованиям, стало ясно сразу после инцидента в Солсбери, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин . В разговоре с RT он указал на недостаток политического опыта британского премьер-министра.

«На самом деле команда Терезы Мэй просто посыпалась. Боюсь, сказалось отсутствие политического опыта у Терезы Мэй. Может, она была неплохим министром внутренних дел, но премьер-министром она наделала достаточное количество ошибок для того, чтобы накопить критическую массу перед отставкой. В её окружении это поняли и решили покинуть корабль, не дожидаясь бегства крыс», — сказал он.

Юрий Рогулёв. Положение Терезы Мэй с каждым днём становится всё более шатким, отмечает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ

«Там (в британском парламенте. — RT) основные противоречия заключаются в том, как будет происходить брексит. Тереза Мэй — очень властный человек и ей поведение Джонсона вполне могло не нравиться. У Мэй уже давно большие проблемы и многие говорили о том, что все раздуваемые ей политические программы, в частности против России, направлены на отвлечение внимание от ситуации в её кабинете. Сейчас Мэй будет непросто, очевидно, что кресло под ней качается» — отметил эксперт.

Никакого удивления новость об уходе Джонсона не вызвала в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook отметила, что «вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй».

Между тем политический шторм в Лондоне вряд ли как-то отразится на отношениях Британии с Россией, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв . ОН сомневается в изменении антироссийского курса королевства после ухода Джонсона.

«Не думаю, что будут какие-то резкие перемены во внешнеполитическом курсе Великобритании, включая его российский аспект. Слишком далеко зашли и в МИД, и в кабинете министров в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад. Однако шанс попытаться хотя бы частично исправить ситуацию, используя кадровые перемены, безусловно, появляется», — написал он в своей странице Facebook.

Напомним, выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. По итогам саммита глав стран Евросоюза, прошедшего в Брюсселе 28—29 июня, 27 государств блока (без Британии) согласовали итоговое заявление о брексите. Согласно документу, размещённому на сайте Европейского совета , страны призывают уточнить территориальные вопросы, в частности по Гибралтару , и достичь компромисса касательно границы между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией, входящей в состав Соединённого Королевства.

При этом миллионы британцев продолжают выступать против перемен. Так, более 100 тыс. человек вышли на улицы Лондона в двухлетнюю годовщину голосования по вопросу брексита. Они требовали повторного референдума, который позволил бы остановить процесс выхода из ЕС.