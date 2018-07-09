Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»

«Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла наша гражданка. Я думаю, это мы можем осудить вместе со всем миром», — сказал Уильямсон.

30 июня Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Их положили в ту же больнице, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджесс умерла 9 июня.

Как сообщало следствие, «Новичок» был нанесен на дверную ручку дома Скрипалей в Солсбери и в итоге оказался в окрестностях. Нервно-паралитическое вещество не распадается в естественной среде и может сохранять опасность продолжительное время. По сведениям источников британских СМИ, Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок», или шприц с остатками вещества.