«Нет причин для компромисса»

Почему президенты Украины и Польши не смогли почтить вместе жертв Волынской резни

Президенты Польши Украины посетили места, связанные с трагическими событиями времён Второй мировой войны, — Анджей Дуда был на Волыни, а Пётр Порошенко в деревне Сагрынь. При этом лидеры двух стран не встретились, как предполагалось ранее, и даже вступили в заочный спор. Польская сторона считает геноцидом уничтожение более 100 тыс. поляков в ходе Волынской резни 1943 года. Киев заявляет, что в этой трагедии виноваты и украинцы, и поляки.

Президент Польши Анджей Дуда назвал этнической чисткой события Волынской резни на Украине в 1943 году. Об этом он заявил во время своего визита в страну 8 июля, открывая мемориал погибшим полякам в посёлке Олыка Волынской области Украины.

«Это печальная дата для польских семей. Это не была война — это была этническая чистка, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. Сто тысяч здесь замучены», — подчеркнул польский лидер.

Ранее «польско-украинской войной» называл события 1943—1947 годов на территориях Западной Украины и Восточной Польши директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

«Необандеровская провокация»

Частный визит Анджея Дуды на Волынь был приурочен к 75-летию Волынской резни, пик которой пришёлся на лето 1943 года. 11 июля 1943-го вошло в польскую историю как «Кровавое воскресенье». Тогда отряды Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)* атаковали более ста польских населённых пунктов на Волыни, зверски расправляясь с их жителями. За несколько дней середины июля украинскими националистами было уничтожено до 10 тыс. человек.

Всего, по данным польского Института национальной памяти, от рук бандеровцев в годы Второй мировой погибли более ста тысяч поляков, большинство в ходе событий на Волыни 1943—1944 годов.

Как отмечают эксперты, Дуда де-факто вступил в заочную полемику не только с Вятровичем, но и с президентом Украины Петром Порошенко, который в этот момент по приглашению украинской общины Польши посещал деревню Сагрынь. 10 марта 1944 года здесь, по оценкам украинской стороны, поляками (националистической «Армией Крайовой» и «Крестьянскими батальонами») были убиты до 1 300 украинцев.

Варшава настаивает на цифре в 200 человек, отмечая, что населённый пункт был местом дислокации отрядов ОУН-УПА, украинских полицаев и отделения дивизии СС «Галичина».

Тем не менее, 8 июля Порошенко в Сагрыни заявил, что чтит память украинцев, ставших «жертвами украино-польского конфликта мая 1944 года» и «память поляков, которые стали жертвами трагических событий на Украине».

«Призываю украинцев и поляков к взаимному прощению», — подчеркнул Порошенко в своём Twitter.

Ми глибоко шануємо пам’ять представників польського народу, які стали жертвами трагічних подій в Україні, зокрема на Волині в 1943-44 роках. Звертаємося до Господа: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Закликаю українців та поляків до взаємного прощення!— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 июля 2018 г.

«Киев пытается снять с ОУН-УПА обвинения в проведении геноцида польского населения на Волыни, утверждая, что это были жертвы военных действий, — прокомментировал в интервью RT позицию украинского лидера научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. — Но в Польше принята совсем иная трактовка, и у поляков нет политических причин для поиска компромисса».

Президент Дуда возложил цветы на поле уже не существующей польской деревни Колония Покута в Волыни (8/22) © president.pl

«Необандеровская провокация очевидна, — отметил RT польский политолог вице-президент Европейского центра геополитического анализа Конрад Рекаш. — Это попытка поставить знак равенства между геноцидом, совершённым украинскими шовинистами на Волыни, и защитой от того, чтобы это не повторилось. Отсюда эвфемизмы о трагических событиях и повторяющиеся фразы о том, что насилие было взаимным».

Застарелый конфликт

«Формулировка Порошенко оскорбительна для поляков, так как даже если учесть все жертвы, даже недоказанные, с украинской стороны, это несопоставимые потери. Отрицание Волынской резни, чем успешно занимается Порошенко, неприемлемо для Варшавы», — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов.

Не стал подчёркивать пропорциональность преступлений, совершённых поляками и украинцами, и Анджей Дуда. Более того, польский президент на Волыни отметил огромную разницу в числе жертв — 100 000 поляков против 5 000 украинцев — и то, что антиукраинские акции поляков были ответом на террор бандеровцев.

Ранее украинская сторона приглашала польского лидера вместе с Порошенко посетить и Сагрынь, и бывшие польские сёла Волыни. Однако Варшава Киеву отказала. В свою очередь, когда 8 июля Пётр Порошенко приехал из Польши на Волынь, то он посетил не места связанные с уничтожением поляков, а село Гончий брод, где, по оценке украинских историков, бойцы «Армии Крайовой» убили до ста украинцев.

Пётр Порошенко в селе Гончий брод Facebook © petroporoshenko

«Произошедшее реально отражает расклад сил. Украинская сторона хотела навязать Польше вариант, который не предполагает обвинения в геноциде, но этого не удалось сделать, — считает Неменский. — Киев сейчас находится в слабом положении, и Польша считает, что есть возможность надавить на Украину, чтобы она приняла польскую точку зрения».

В области исторической политики Порошенко проявил себя как деятель, выдвигающий неприемлемые для поляков утверждения об общей трагедии, считает Неменский, и Польша открыто демонстрирует, что не принимает этого.

В свою очередь, по словам эксперта, после отказа польского лидера, Пётр Порошенко должен был показать украинским националистам, что он «не прогнулся» под поляков. Поэтому он и посетил памятные места и в Польше, и на Украине, где жертвами были украинцы.

«Порошенко не может пойти на уступки, учитывая уже начавшуюся предвыборную кампанию на Украине», — подчёркивает Неменский.

22 июля 2016 года польский Сейм признал события Волынской резни геноцидом против поляков. Годом ранее киевская Верховная рада объявила деятельность ОУН-УПА борьбой за независимость Украины. С января 2018 года «пропаганда бандеровской идеологии» в Польше является уголовным преступлением, равно как и отрицание геноцида поляков украинскими националистами.

Принятый тогда Сеймом закон об Институте национальной памяти позже был исправлен по требованию США Израиля , так как в нём содержался пункт об уголовной ответственности за обвинение поляков в пособничестве Холокосту. Однако антибандеровские положения остались без изменений.

Выступая в Сагрыни, Пётр Порошенко призвал исправить польский закон об Институте национальной памяти, так, чтобы он удовлетворял требованиям и украинской стороны.

Однако, по мнению экспертов, это требование невыполнимо.

«Украина не сможет добиться никаких уступок, поскольку она не является самостоятельным субъектом международных отношений», — отметил Асафов.

Антироссийская риторика

Находясь на Волыни, Анджей Дуда подчеркнул, что, несмотря ни на что, Варшава остаётся другом Киева, отношения двух стран должны строиться на фундаменте исторической правды.

«Мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда на Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность», — подчеркнул польский лидер.

Украинский президент также говорил об угрозе с Востока.

«От спора польского и украинского народов выиграет лишь третий, тот, кто сейчас осуществляет агрессию с Востока, враг, пришелец, оккупант, и мы не дадим ему шансов нас расколоть», — подчеркнул, прибыв на Волынь Порошенко.

С точки зрения Неменского, несмотря на общую антироссийскую риторику, слова о российской угрозе не заставят Варшаву пойти на компромисс с Киевом в области исторической памяти.

«Украина с 2014 года лишила себя возможности какого-либо геополитического манёвра, поэтому Польше как-то завлекать её нет необходимости. Украина и так безвыходно антироссийская. Это не та область, в которой поляки считают нужным договариваться», — подчеркнул эксперт.

По мнению Конрада Рекаша, польские власти занимают слишком примиренческую позицию по отношению к официальному Киеву.

«Политика Киева и атмосфера соглашательства, которая до сих пор преобладает в Варшаве, усиливают опасность того, что бандеровские преступления могут повториться снова. События мая 2014 года в Одессе и война на Донбассе подтверждают это. Нужно помнить урок Сагрыни — если хочешь выжить, нужно быть готовым ударить первым», — считает польский политолог.

«Польское общество в целом не настроено антироссийски, — считает Александр Асафов. — Это скорее политическая позиция правящей партии «Право и справедливость» , а вот в отношениях с украинцами существует напряжённость. Это связано как с историей — Волынской резнёй и участием украинцев в подавлении Варшавского восстания, так и с социальными проблемами — захватом украинскими мигрантами рынка труда и постоянными стычками на этой почве».

По мнению эксперта, единственная точка соприкосновения между Польшей и Украиной сейчас — это «общий вектор лояльности США».

«Зато есть множество проблем, и они будут решаться снизу, если партия власти не станет решать их сверху», — подчёркивает политолог.