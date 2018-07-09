«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»

Отравившаяся «Новичком» британка умерла в госпитале Солсбери

В больнице британского Солсбери умерла 44-летняя Дон Стерджесс, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим агентом класса «Новичок». Как и ее друг Чарли Роули, находящийся сейчас в критическом состоянии, она была госпитализирована в больницу, где ранее проходили лечение Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 30 июня. Однако, по словам матери британки, организм Дон не справился с «Новичком» из-за ее пристрастия к алкоголю.

Жительница Великобритании Дон Стерджесс, находившаяся в госпитале Солсбери в критическом состоянии после отравления нервнопаралитическим веществом класса «Новичок», умерла от острой сердечной недостаточности. Как сообщает газета Daily Mail, мать 44-летней женщины, Кэролин, заявила, что ее организм не справился с отравлением из-за того, что Дон Стерджесс страдала от алкогольной и наркотической зависимости. «Ее тело было слишком слабым, чтобы совладать с этим», — заявила она изданию.

Относительно 45-летнего Чарли Роули, также подвергшегося воздействию отравляющего вещества и находящегося в критическом состоянии, у матери Дон Стерджесс тоже есть сомнения, что ему хватит сил справиться с отравлением. «У Чарли все тоже не очень хорошо, — сообщила мать Дон Стерджесс Daily Mail. — Может быть, он протянет еще несколько дней. Он тоже не выкарабкается. Его жизнь поддерживают аппараты».

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу, комментируя кончину Дон Стерджесс, заявил: «Это шокирующие и трагические новости. У Дон осталась семья. Включая троих детей, и наши мысли и молитвы сейчас с ними в этот исключительно сложный момент».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она «в шоке и ужасе» из-за смерти Дон Стерджесс и направила соболезнования ее семье. «Полиция и силы безопасности работают в усиленном режиме, чтобы выяснить обстоятельства инцидента, который сейчас расследуется как убийство», — цитирует главу британского правительства газета The Independent

По факту смерти Дон Стерджесс Скотланд-Ярд завел дело об убийстве.

У Дон Стерджесс осталось трое детей — сыновья Эйдан (23 года) и Юэн (19 лет) и 10-летняя дочь Грейс, которая проживает с бабушкой. Как отмечает Daily Mail , в день смерти мать британки в госпитале ее не навещала, равно как и сыновья, занимавшиеся строительными работами в доме своего отца, авиаконструктора по имени Энди Хоуп.

При этом в пятницу, 6 июля, Daily Mail выяснили, что мать Дон Стерджесс обвиняла персонал больницы в Солсбери в том, что они не получают то же лечение, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся в марте воздействию того же вещества. « Дон лечат не на том же уровне, что и Скрипалей из-за ее прошлого и из-за того, что она страдает алкоголизмом, — сообщила Кэролин своей семье, по информации издания. — К ней относятся как к пустому месту, честно говоря».

Дон Стерджесс и Чарли Роули были госпитализированы в Солсбери 30 июня — после того, как накануне предположительно вступили в контакт с предметом, зараженным нервнопаралитическим агентом класса «Новичок». Они были обнаружены в доме Чарли Роули в Эймсбери. Как считает полиция, заражение могло произойти в садах королевы Елизаветы в Солсбери, где 29 июня пара прогуливалась вместе со свои другом Сэмом Хобсоном. Хобсон при этом не пострадал. Утром, 30 июня, скорая забрала сначала Дон Стерджесс, а через несколько часов и Чарли Роули.

О том, что британские граждане подверглись воздействию того же вещества, что в марте отравило экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщил 5 июля Нил Басу по результатам анализов, проведенных в лаборатории Портон-Даун. «Этим вечером мы получили из Портон-Дауна результаты, подтверждающие, что два человека подверглись воздействию нервно-паралитического агента „Новичок“, — заявил он в четверг. Однако полиции пока не удалось установить, принадлежало ли вещество, отравившее британскую пару, к той же партии, что в марте использовалась для отравления Скрипалей.

Связь между двумя отравлениями пока не установлена.

После того, как выяснилось, что британцы подверглись воздействию „Новичка“, полиция оцепила районы Солсбери и Эймсбери, которые посещали Дон Стерджесс и Чарли Роули накануне отравления — в их числе, приют для бездомных под названием Дом Бейкера, где проживала Дон Стерджесс, дом Чарли Роули в Эймсбери и сады королевы Елизаветы в Солсбери, где накануне прогуливалась пара в компании своего друга.

Полиция настоятельно просила всех, кто был рядом в тот день, постирать одежду и предупреждала жителей Солсбери и Эймсбери, чтобы они не трогали руками посторонние предметы на улице. При этом правоохранители уверяли, что эти зоны никак не пересекаются с точками, которые посещали отравленные в марте Скрипали — и те зоны, где были экс-полковник ГРУ и его дочь, прошли тщательную обработку и обеззаражены.

5 июля министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид провел экстренное заседание, после чего выступил в парламенте и сообщил депутатам Палаты Общин о том, что известно на данный момент по делу об отравлении Дон Стерджесс и Чарли Роули. В частности, он заявил, что российское правительство подрывает британскую национальную безопасность и „совершенно неприемлемо, чтобы наши люди становились преднамеренными или случайными целями“.

»Взгляда всего мира устремлены на Россию», — заявил министр, потребовав от России объяснений последнего эпизода, связанного с «Новичком».

Выступая в парламенте, Джавид отметил, что Британия предпримет дальнейшие шаги против России, если вина Москвы будет доказана. «Мы не хотим приходить к поспешным выводам, но если будет установлено, что российское государство, в целом, ответственно и за это тоже, тогда, конечно, мы будем обсуждать, какие меры мы можем принять в дальнейшем», — сказал он членам парламента.