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Трамп признал право ФРГ строить «Северный поток-2»
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Трамп признал право Германии на участие в «Северном потоке — 2» 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что власти Германии должны сами принять решение об участии в строительстве газопровода "Северный поток — 2".
"Это ее [Германии] выбор, если она собирается пойти на это (участие в строительстве "Северного потока — 2". — "Газета.Ru")", — сказал Трамп.
При этом американский президент подчеркнул, что немецким властям будет "сложно" принять решение, так как Германия является членом НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с Трампом "Северный поток — 2". Финский президент не стал приводить подробности этого разговора, однако упомянул о "долгих, хороших отношениях" Европы и США.
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