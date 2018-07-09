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Британский министр по Brexit подал в отставку
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The Independent: британский министр по Brexit подал в отставку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку, сообщает Independent со ссылкой на источник.
Как пишет издание, это связано с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС.
Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании на следующей неделе опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. В частности, Великобритания предложит создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая "предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции". Такое предложение означает фактическое поражение группы идеологов "жесткого Brexit", в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.
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